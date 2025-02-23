«Мне нужна срочная помощь»: Лолита призналась, что всё чаще прикладывается к бутылке

Певица Лолита Милявская призналась, что стала всё чаще прикладываться к бутылке. Однако речь идёт не об алкоголе.

В этот раз певица записала видео, где с иронией заявила, что «стала часто прикладываться к бутылке», создавая впечатление об алкогольной проблеме. Затем она с удовольствием сделала большой глоток минералки.

Лолита прикладывается к бутылке с минералкой. Видео © Telegram / Лолита Милявская