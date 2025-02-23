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22 февраля, 21:20

«Мне нужна срочная помощь»: Лолита призналась, что всё чаще прикладывается к бутылке

Лолита призналась, что стала часто прикладываться к бутылке с минералкой

Певица Лолита Милявская призналась, что стала всё чаще прикладываться к бутылке. Однако речь идёт не об алкоголе.

В этот раз певица записала видео, где с иронией заявила, что «стала часто прикладываться к бутылке», создавая впечатление об алкогольной проблеме. Затем она с удовольствием сделала большой глоток минералки.

Лолита прикладывается к бутылке с минералкой. Видео © Telegram / Лолита Милявская

При этом Лолита рекомендовала своим фанатам знать меру. Она вспомнила случай, когда перед концертом выпила слишком много минералки, из-за чего чуть не стала лицом рекламы средств от расстройства желудка.

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Артистка продолжает ощущать последствия скандальной «голой» вечеринки, что приводит к отменам её выступлений. Совсем недавно она сообщила об отмене запланированного на 5 марта концерта в Волгограде. Кроме того, активисты призвали отменить концерт Лолиты в Перми из-за аморальности певицы. Выступление певицы запланировано на 19 марта 2025 года в местном спортивном комплексе.

Обложка ©

Telegram/Лолита Милявская

Лия Мурадьян
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