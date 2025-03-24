«Запомните это богатство»: Бьянка избавится от огромной груди, чтобы было удобно прыгать

Российская и белорусская R&B-исполнительница Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) в запрещённой сети поделилась с подписчиками своей радостью — она решилась на пластическую операцию по уменьшению груди. По словам самой певицы, на пути к идеальной фигуре ей больше не мешает лишний вес, но как ни странно, мешает бюст шестого размера. Сегодня Бьянка отправилась в больницу, чтобы убрать «помеху» к телу мечты.

Бьянка рассказала, что едет на операцию по уменьшению груди. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / biankarnb

«Запомните это богатство, моё родное, да шестой размерчик, всё красиво, никаких растяжек, всё прекрасно, но... Я захотела их уменьшить, чтобы, когда Татьяна прыгает не было вот такого эффекта», — сказала Бьянка и начала прыгать.

Сама «королева R&B» отметила, что большая грудь — это, конечно, великолепие, но достоинства мешают ей прыгать по понятным причинам.