«Недоплатили»: Бьянка обвинила известный лейбл звукозаписи в мошенничестве
Бьянка обвинила лейбл звукозаписи Koala Music в мошенничестве и подала в суд
Бьянка. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / biankarnb
Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) обвинила российский лейбл звукозаписи Koala Music (бывший Sony Music Russia) в мошенничестве и подала на него в суд. Сотрудничать с компанией артистка начала в 2020 году.
PR-менеджер певицы Максим Чёрный рассказал, что Koala Music должен был выплачивать Бьянке средства за дистрибуцию её треков на главных страницах музыкальных стриминговых площадок. Однако команда артистки провела проверку и выяснила, что деньги звезде платили не в полном объёме.
«Урегулирование в досудебном плане не дало результата: компания отрицала проблему, поэтому Бьянка пошла в суд с целью получить компенсацию по упущенным денежным средствам по своему каталогу, который находится в управлении ООО «Коала Мьюзик», — приводит слова PR-менеджера Бьянки Super.
В суде певица настаивала, чтобы лейбл не только выполнил все условия контракта, но и досрочно расторг с ней договор. Суд обязал компанию вернуть недостачу. Однако контракт расторгнуть не удалось, поэтому Бьянка подала новый иск.
Стоит отметить, что это не первый суд Koala Music. В сентябре 2024 года на лейбл подал иск на 1 миллион рублей диджей Илья Барашков (DJ Barashkov) из-за невыполнения обязательств со стороны компании, сообщает Super со ссылкой на систему «СПАРК-Интерфакс».
Ранее Бьянка раскрыла, зачем ей была нужна интрижка с Natan. Артистка также раскрыла, что в её жизни есть мужчина, в которого она влюблена. Однако, несмотря на взаимные чувства, пара не состоит в официальных отношениях.