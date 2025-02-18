«Недоплатили»: Бьянка обвинила известный лейбл звукозаписи в мошенничестве

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) обвинила российский лейбл звукозаписи Koala Music (бывший Sony Music Russia) в мошенничестве и подала на него в суд. Сотрудничать с компанией артистка начала в 2020 году.

PR-менеджер певицы Максим Чёрный рассказал, что Koala Music должен был выплачивать Бьянке средства за дистрибуцию её треков на главных страницах музыкальных стриминговых площадок. Однако команда артистки провела проверку и выяснила, что деньги звезде платили не в полном объёме.

«Урегулирование в досудебном плане не дало результата: компания отрицала проблему, поэтому Бьянка пошла в суд с целью получить компенсацию по упущенным денежным средствам по своему каталогу, который находится в управлении ООО «Коала Мьюзик», — приводит слова PR-менеджера Бьянки Super.

В суде певица настаивала, чтобы лейбл не только выполнил все условия контракта, но и досрочно расторг с ней договор. Суд обязал компанию вернуть недостачу. Однако контракт расторгнуть не удалось, поэтому Бьянка подала новый иск.

Стоит отметить, что это не первый суд Koala Music. В сентябре 2024 года на лейбл подал иск на 1 миллион рублей диджей Илья Барашков (DJ Barashkov) из-за невыполнения обязательств со стороны компании, сообщает Super со ссылкой на систему «СПАРК-Интерфакс».