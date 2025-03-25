Солнечное затмение 29 марта: Что это значит, где и когда посмотреть, чего ждать знакам зодиака

Уже 29 марта произойдёт солнечное затмение! Разве это не прекрасно? И прекрасно и ужасающе одновременно, как и любые непонятные явления в небесах. Солнечное затмение — это величественный момент, когда тень Луны частично или полностью закрывает Солнце. В итоге на дневном светиле образуется заметная чёрная полусфера — и «колесница Гелиоса» становится похожа на полумесяц. А иногда Луна перекрывает Солнце полностью — и тогда днём может «погаснуть свет». Наших предков подобное невообразимо пугало, а для нас это хороший шанс сделать множество памятных фотографий. Рассказываем всё о солнечном затмении 29 марта 2025 года.

Что такое солнечное затмение и как оно связано с коридором затмений

Коридор затмений закроется солнечным — это случится 29 марта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kdshutterman

Так как Солнце — это звезда, его площадь составляет шесть триллионов квадратных километров. Площадь же Луны составляет жалкие 38 миллионов квадратных километров. На просторах космоса Луна не смогла бы перекрыть Солнце, даже если бы сильно постаралась. Но в атмосфере Земли случается невероятное. Когда Солнце и Луна выстраиваются в чёткую линию, ночное светило препятствует прохождению света в атмосферу Земли, поэтому кажется, что Солнце частично затенено или вовсе пропало. Это пугающе — в конце концов, страх перед необычными небесными явлениями заложен в нас с древнейших времён. Но, что важнее, это безумно красиво. Во время полного солнечного затмения во Франции в 1999 году было запечатлено, как Солнце, затемнённое Луной, выдаёт невероятно красивое розовое свечение.

И будущим солнечным затмением завершится коридор затмений, что начался 14 марта. Коридор затмений — это период между двумя затмениями, лунным и солнечным. Лунное мы наблюдали 14 марта, лучше всего его было видно на Востоке. Это событие совпало с Кровавым полнолунием. На солнечном затмении коридор закроется и даст нам немного передохнуть до своего второго открытия — 7 сентября. Луну можно будет увидеть особенно ярко на территории нашей страны.

Когда смотреть солнечное затмение в России

Смотрите затмение с улицы, с горы, с поля или из окна. Оно будет продолжаться несколько часов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viacheslav Lopatin

В субботу, 29 марта, на территории России можно будет наблюдать солнечное затмение. Это будет частичное затмение — дневное светило лишь на небольшую часть закроется тенью Луны. Начнётся астрособытие в 11:50 по Москве, а закончится в 15:43 по Москве — у вас будет много времени, чтобы успеть его увидеть и сфотографировать. Пик затмения придётся на 13:47 по Москве — затенение звезды будет видно особенно отчётливо.

Где солнечное затмение видно лучше всего

Главные везунчики — жители северных регионов, у них затмение будет особенно ярким. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

На этот раз нам повезло: чётче всего солнечное затмение будет видно именно в нашей стране. При этом главные везунчики — северные регионы. Если вы живёте в Мурманске, Архангельске, Кандалакше, Якутске, Сыктывкаре, Улан-Удэ, Норильске, Горно-Алтайске или на Таймырском полуострове, обязательно пересчитайте московское время на свой часовой пояс и выходите дивиться на затмение. Так, начало затмения в Улан-Удэ приходится на 16:50, в Норильске и Горно-Алтайске — на 15:50. Чем севернее — тем лучше, так что вы можете устроить специальное путешествие за город, чтобы лучше рассмотреть этот блистательный небесный феномен.

Влияние солнечных затмений на знаки зодиака

Знаки зодиака — это система, согласно которой созвездие, где находилось Солнце на момент вашего рождения, определяет некоторые черты вашего характера. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nina Drozdowa

Любой «движ» на небе влияет на представителей разных знаков зодиака, как считают астрологи. Особенно переломными могут быть ретроградные движения планет, например всем известный Меркурий и чуть менее популярные Марс, Венера и Юпитер. Кроме того, на самочувствие представителей знаков зодиака могут повлиять также проходящие мимо планеты кометы и, конечно же, затмения. Сейчас расскажем подробнее.

В каком знаке зодиака будет солнечное затмение 29 марта

Затмение будет в знаке тригона Огня, но в каком? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Romolo Tavani

Если вы Овен по гороскопу — ликуйте! Это затмение ваше. Во время частичного затенения Солнце будет в знаке зодиака Овен. Стоит ли говорить, что именно его обладатели почувствуют необъяснимое повышение настроения, прилив сил и готовность к творческим свершениям? Когда Солнце в Овне, людям хочется добиваться чего-то великого и проявлять чудеса инициативности. Туда же — стремление к лидерству и позитивный настрой. А вообще, Солнце в Овне — одно из самых благоприятных положений по астрологическому учению. Люди, в чьей натальной карте звезда вошла в созвездие Овна, добиваются больших успехов, а также свободы и независимости.

Чего ждать разным знакам зодиака в день солнечного затмения

Подробный прогноз на день солнечного затмения — 29 марта — по зодиакальным стихиям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / STEKLO

Традиционно знаки зодиака делятся на четыре «подборки». В астрологии они называются тригонами (или же стихиями), так как в них содержится по три знака. Тригон Огня — это Овен, Лев и Стрелец. Тригон Воздуха — Близнецы, Водолей и Весы. Тригон Земли — Телец, Дева и Козерог. А Рыбы, Рак и Скорпион — это тригон Воды. Эти стихии оказывают непосредственное влияние на знаки зодиака, формируя характер их обладателей и регулируя межличностные отношения между разными представителями зодиакального круга. Сейчас расскажем, чего ожидать от затмения тем, кто родился под знаками разных стихий.

Огненные знаки зодиака — Овен, Лев и Стрелец

Их представители почувствуют сильный прилив энергии, а настроение будет радостным и стабильным весь день, особенно в период затмения. Хорошее время, чтобы начать большой рабочий или творческий проект. Если вы художник, смело доставайте кисточки и краски, а если музыкант — проведите всё свободное время за любимой гитарой, диджей-установкой или фортепиано, результаты вас точно порадуют. Устройте весёлые посиделки с друзьями — обязательно будете на них блистать своим остроумием и войдёте в роль души компании. Для одиноких представителей знаков зодиака день обещает удачное свидание или приятное знакомство. Рождённые под знаком зодиака Овен запомнят этот день, так как он принесёт им множество позитивных эмоций.

Воздушные знаки зодиака — Близнецы, Водолей и Весы

Для них затмение тоже в целом будет благосклонным. Появятся новые и весёлые способы досуга, а может быть, внезапные позитивные движения в финансовой сфере. Это хороший день, чтобы наконец-то начать заниматься спортом. Представители тригона Воздуха в этот день почувствуют себя уверенными в себе и спокойными, окружающих даже может поразить, например, внезапная безмятежность Близнецов по гороскопу.

Знаки зодиака Земли — Телец, Дева и Козерог

Лучше быть осторожными, особенно в межличностных отношениях и с деньгами. Избегайте крупных трат и не берите трубку с незнакомых номеров — это могут быть мошенники. Лучше максимально осторожно общаться с друзьями и родственниками и делать упор на комплименты и позитивное общение. Вы можете почувствовать небольшую слабость в этот день, но она быстро пройдёт. Идеальным времяпрепровождением будут посещение спа-процедур, принятие ванны или просмотр любимого фильма. Для Козерогов по гороскопу день может показаться неудачным поначалу, проведите его с любимыми — и всё наладится.

Водные знаки зодиака — Рыбы, Рак и Скорпион

Это тяжёлый период, но его нужно пережить с достоинством. Не делайте резких движений, будьте осторожны, а важные решения, которые несут серьёзные перемены в жизни, отложите минимум на понедельник. Знаки стихии Воды в принципе отличаются эмоциональной ранимостью, поэтому будьте осторожны: если захочется поплакать, не сдерживайте слёзы, но попробуйте на что-нибудь отвлечься, например на картины по номерам или реорганизацию домашнего пространства. Представители знака зодиака Рак могут почувствовать лёгкое обострение хронических заболеваний, в таком случае сходите к врачу или займитесь заботой о себе. В день затмения это самое главное.