Поэт Мережковский ещё 100 лет назад предсказал судьбу России на 2025 год. Вы будете в шоке!

Дмитрий Мережковский всю жизнь прожил в счастливом браке со своей суженой — Зинаидой Гиппиус. Говорят, у них был монашеский, или, по-современному, асексуальный брак: духовное единение для супругов было важнее, чем телесное. Их блистательные стихи повлияли на ранних символистов: Брюсова, Бальмонта, Вячеслава Иванова. На одной из вечеринок в Ивановской башне, где была квартира последнего, у Дмитрия украли шапку, но Мережковский не стал искать вора — его больше интересовали духовные ценности. Мережковский и Гиппиус были также исследователями и учёными. Вместе с Философовым супруги-поэты написали большое исследование о Серафиме Саровском «Последний святой». Это был их протест против насильного внедрения атеизма в общество. Одно из стихотворений Дмитрия Мережковского невероятно точно предсказало судьбу России. Сейчас о нём расскажем.

«Россия будет Запад побеждать!»

Россия, безусловно, побеждает Запад, это видно по переговорам Путина и Трампа. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Самое первое четверостишие обещает блистательное будущее для России и удивительно точно предсказывает временной период: «далёкие двухтысячные сроки». Две первые строчки тоже очень интересно: Мережковский говорит, что весной «откроются потоки» и воды станут заполнять реки.

«Весной, когда откроются потоки И воды станут реки заполнять, В далёкие двухтысячные сроки Россия будет Запад побеждать!»

Получается, глобальное потепление с таянием ледников и постоянными паводками и наводнениями Мережковский тоже предсказал. В 2024 году в Сочи произошло большое наводнение, в 2012 году такое же произошло в Краснодаре. Далёкие двухтысячные будут не только опасными, но и триумфальными.

«Богом избранный правитель»

Избранный Богом правитель — это всегда хорошо, особенно если он избран демократически. Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС

Всем известно, что российский народ — народ-богоносец. Тут поэт сравнивает граждан нашей страны, избравших своего правителя, с Богом, потому что именно рукой Бога демократически избранные президенты России получают свою власть.

«Её судьбу решит тогда правитель, На небе Богом избранный на трон, Как некогда в Израиле, Креститель Народу в избавленье приведён!»

При этом правителя, который приведёт Россию к мировой славе, Мережковской сравнивает с самим Иисусом Христом — «как некогда в Израиле». Наш президент отличается чётким соблюдением православных заповедей и твёрдой верой: вполне возможно, что это про него.

«Враги давно тебя мечом пугают»

Европа и НАТО давно ставят системы ПРО где-то недалеко от России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anton Watman

Зарубежные соперники действительно давно пытаются запугать Россию наращиванием военной мощи у её границ. Кроме того, дестабилизация Афганистана и Сирии — тоже может быть делом рук врагов России.

«Враги давно тебя мечом пугают, Смеются истерично над тобой! Они слепы и всё не понимают, Что Бог тебя создал, уже Святой!»

Вспомним размещение натовской системы ПРО в Турции в 2012 году, в Румынии в 2013-м, в Польше в 2016-м, а страны Балтии, например Латвия и Эстония, получают такое оружие прямо у нас на глазах — в 2023–2024 годах. Как справедливо отмечает Мережковский, «они слепы и всё не понимают, Что Бог тебя создал, уже Святой!», то есть Россию защищает не только военная мощь, но и Господь Бог на небе.

«Великая владычица Земли!»

У России есть потенциал стать мировой сверхдержавой и оказывать влияние на культуру по всему миру. А что, если в будущем люди будут слушать причудливую и аутентичную русскую смесь рэпа с колядками? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Мережковский мог предсказать выход России к Атлантическому океану, а мог предсказать укрепление позиций на Чёрном море, которое всё же произошло в ходе СВО. Учитывая тёплые отношения Владимира Путина и Дональда Трампа, а также предложения от российских депутатов купить Калифорнию (вместе со всеми сёрферами, голливудскими звёздами и бандитами из района Комптон), вполне можно ожидать и продвижения России на территорию соседнего континента.

«Ты будешь вся, от моря и до моря Великая владычица Земли! Твой крест таков. С тяжёлой ношей доля. А лучшее, в двухтысячной дали!»

Кроме того, на Аляске сохранились сообщества наших соотечественников, они разговаривают по-русски, в штате даже есть несколько школ, где русский язык — обязательная дисциплина. В любом случае «лучшее, в двухтысячной дали!».

«Европы кровожадной пасть»

Европейцы могут быть спокойными и дружелюбными, а могут быть кровожадными. Это показала колонизация африканских и азиатских стран. Фото © Wikipedia / Э. Филлипс Фокс

Кровожадность европейцев стала притчей во языцех ещё в середине прошлого века. Нацистская Германия, в своём бюрократическом стиле организовавшая масштабную индустрию уничтожения людей, — тому доказательство. И пусть сейчас Германия живёт мирно и считается одной из самых комфортных для жизни стран, но некоторые слои населения там всё же живут достаточно тяжело: за футбольными фанатами установлена полицейская слежка, скачавший на торренте музыку человек штрафуется на кругленькую сумму.

«А нам нужна Российская держава! Не эта праздно пляшущая власть. Нужна Свобода Русская и Слава! А не Европы кровожадной пасть».

А кровожадная пасть — это, пожалуй, и есть система ПРО, а также европейские наёмники в составе украинской армии. Учтите: это всё гипотетическая трактовка стихотворения — и у вас может быть на него другой взгляд.

«Где-то там, в двухтысячных годах»

Мережковский говорил, что в двухтысячных годах всё будет хорошо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Arkusha

Дмитрий Мережковский обещает нам, что века смуты пройдут в двухтысячных годах. Поначалу так и было: борьба с православием в СССР закончилась вместе с развалом СССР, мы пережили лихие девяностые, и наступили нулевые — пора процветания, высоких зарплат и низких цен.

«Пройдут века и смут, и лихолетий. И где-то там, в двухтысячных годах. Как в Библии написано; «засветит, Твой ясный лик, на Божьих небесах!»

Но опять же процветание длилось недолго: в Америке обрушился рынок жилья, и волна экономического кризиса прокатилась по всему миру. От экономического кризиса началась борьба за ресурсы, которая во многих странах мира превращается в беспощадные войны. Но рассвет уже не за горами: Мережковский обещает счастье и процветание России.

Интересный факт: кто истинный автор этого стихотворения

Пока мы разбирали каждую строку стихотворения, то засомневались, а правда ли его написал Мережковский. Возможно, именно это стихотворение написал не он. Хотя очень многие его поэту приписывают. Некоторые исследователи уверены: по стилю стихотворение похоже на что-то, написанное нашим с вами современником, который выдал себя за Мережковского и подстроился под его стиль. Другой автор, которому сейчас приписывают пророческое стихотворение, — Анатолий Гессе, и он действительно наш современник. Но вариант, в котором стихотворение написал именно Мережковский, — вполне возможен. В конце концов, русские поэты часто выражали недовольство Европой в своём творчестве. Например, Фёдор Тютчев писал: «О чём шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России?»