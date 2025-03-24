Поэт Мережковский ещё 100 лет назад предсказал судьбу России на 2025 год. Вы будете в шоке!
Дмитрий Мережковский — выдающийся поэт Серебряного века. Вместе со своей женой Зинаидой Гиппиус они стали отцами символизма — первого поэтического направления эпохи. Но Life.ru выяснил, что Мережковский в своих стихах правдиво предсказал будущее России.
Дмитрий Мережковский всю жизнь прожил в счастливом браке со своей суженой — Зинаидой Гиппиус. Говорят, у них был монашеский, или, по-современному, асексуальный брак: духовное единение для супругов было важнее, чем телесное. Их блистательные стихи повлияли на ранних символистов: Брюсова, Бальмонта, Вячеслава Иванова. На одной из вечеринок в Ивановской башне, где была квартира последнего, у Дмитрия украли шапку, но Мережковский не стал искать вора — его больше интересовали духовные ценности. Мережковский и Гиппиус были также исследователями и учёными. Вместе с Философовым супруги-поэты написали большое исследование о Серафиме Саровском «Последний святой». Это был их протест против насильного внедрения атеизма в общество. Одно из стихотворений Дмитрия Мережковского невероятно точно предсказало судьбу России. Сейчас о нём расскажем.
«Россия будет Запад побеждать!»
Россия, безусловно, побеждает Запад, это видно по переговорам Путина и Трампа. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Самое первое четверостишие обещает блистательное будущее для России и удивительно точно предсказывает временной период: «далёкие двухтысячные сроки». Две первые строчки тоже очень интересно: Мережковский говорит, что весной «откроются потоки» и воды станут заполнять реки.
«Весной, когда откроются потоки
И воды станут реки заполнять,
В далёкие двухтысячные сроки
Россия будет Запад побеждать!»
Получается, глобальное потепление с таянием ледников и постоянными паводками и наводнениями Мережковский тоже предсказал. В 2024 году в Сочи произошло большое наводнение, в 2012 году такое же произошло в Краснодаре. Далёкие двухтысячные будут не только опасными, но и триумфальными.
«Богом избранный правитель»
Избранный Богом правитель — это всегда хорошо, особенно если он избран демократически. Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС
Всем известно, что российский народ — народ-богоносец. Тут поэт сравнивает граждан нашей страны, избравших своего правителя, с Богом, потому что именно рукой Бога демократически избранные президенты России получают свою власть.
«Её судьбу решит тогда правитель,
На небе Богом избранный на трон,
Как некогда в Израиле,
Креститель Народу в избавленье приведён!»
При этом правителя, который приведёт Россию к мировой славе, Мережковской сравнивает с самим Иисусом Христом — «как некогда в Израиле». Наш президент отличается чётким соблюдением православных заповедей и твёрдой верой: вполне возможно, что это про него.
«Враги давно тебя мечом пугают»
Европа и НАТО давно ставят системы ПРО где-то недалеко от России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anton Watman
Зарубежные соперники действительно давно пытаются запугать Россию наращиванием военной мощи у её границ. Кроме того, дестабилизация Афганистана и Сирии — тоже может быть делом рук врагов России.
«Враги давно тебя мечом пугают,
Смеются истерично над тобой!
Они слепы и всё не понимают,
Что Бог тебя создал, уже Святой!»
Вспомним размещение натовской системы ПРО в Турции в 2012 году, в Румынии в 2013-м, в Польше в 2016-м, а страны Балтии, например Латвия и Эстония, получают такое оружие прямо у нас на глазах — в 2023–2024 годах. Как справедливо отмечает Мережковский, «они слепы и всё не понимают, Что Бог тебя создал, уже Святой!», то есть Россию защищает не только военная мощь, но и Господь Бог на небе.
«Великая владычица Земли!»
У России есть потенциал стать мировой сверхдержавой и оказывать влияние на культуру по всему миру. А что, если в будущем люди будут слушать причудливую и аутентичную русскую смесь рэпа с колядками? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova
Мережковский мог предсказать выход России к Атлантическому океану, а мог предсказать укрепление позиций на Чёрном море, которое всё же произошло в ходе СВО. Учитывая тёплые отношения Владимира Путина и Дональда Трампа, а также предложения от российских депутатов купить Калифорнию (вместе со всеми сёрферами, голливудскими звёздами и бандитами из района Комптон), вполне можно ожидать и продвижения России на территорию соседнего континента.
«Ты будешь вся, от моря и до моря
Великая владычица Земли!
Твой крест таков.
С тяжёлой ношей доля.
А лучшее, в двухтысячной дали!»
Кроме того, на Аляске сохранились сообщества наших соотечественников, они разговаривают по-русски, в штате даже есть несколько школ, где русский язык — обязательная дисциплина. В любом случае «лучшее, в двухтысячной дали!».
«Европы кровожадной пасть»
Европейцы могут быть спокойными и дружелюбными, а могут быть кровожадными. Это показала колонизация африканских и азиатских стран. Фото © Wikipedia / Э. Филлипс Фокс
Кровожадность европейцев стала притчей во языцех ещё в середине прошлого века. Нацистская Германия, в своём бюрократическом стиле организовавшая масштабную индустрию уничтожения людей, — тому доказательство. И пусть сейчас Германия живёт мирно и считается одной из самых комфортных для жизни стран, но некоторые слои населения там всё же живут достаточно тяжело: за футбольными фанатами установлена полицейская слежка, скачавший на торренте музыку человек штрафуется на кругленькую сумму.
«А нам нужна Российская держава!
Не эта праздно пляшущая власть.
Нужна Свобода Русская и Слава!
А не Европы кровожадной пасть».
А кровожадная пасть — это, пожалуй, и есть система ПРО, а также европейские наёмники в составе украинской армии. Учтите: это всё гипотетическая трактовка стихотворения — и у вас может быть на него другой взгляд.
«Где-то там, в двухтысячных годах»
Мережковский говорил, что в двухтысячных годах всё будет хорошо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Arkusha
Дмитрий Мережковский обещает нам, что века смуты пройдут в двухтысячных годах. Поначалу так и было: борьба с православием в СССР закончилась вместе с развалом СССР, мы пережили лихие девяностые, и наступили нулевые — пора процветания, высоких зарплат и низких цен.
«Пройдут века и смут, и лихолетий.
И где-то там, в двухтысячных годах.
Как в Библии написано; «засветит,
Твой ясный лик, на Божьих небесах!»
Но опять же процветание длилось недолго: в Америке обрушился рынок жилья, и волна экономического кризиса прокатилась по всему миру. От экономического кризиса началась борьба за ресурсы, которая во многих странах мира превращается в беспощадные войны. Но рассвет уже не за горами: Мережковский обещает счастье и процветание России.
Интересный факт: кто истинный автор этого стихотворения
Пока мы разбирали каждую строку стихотворения, то засомневались, а правда ли его написал Мережковский. Возможно, именно это стихотворение написал не он. Хотя очень многие его поэту приписывают. Некоторые исследователи уверены: по стилю стихотворение похоже на что-то, написанное нашим с вами современником, который выдал себя за Мережковского и подстроился под его стиль. Другой автор, которому сейчас приписывают пророческое стихотворение, — Анатолий Гессе, и он действительно наш современник. Но вариант, в котором стихотворение написал именно Мережковский, — вполне возможен. В конце концов, русские поэты часто выражали недовольство Европой в своём творчестве. Например, Фёдор Тютчев писал: «О чём шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России?»
Приятно читать позитивные предсказания о России, не правда ли? А если эти предсказания действительно написал гениальный поэт, классик русского художественного слова и отец символизма — это ещё приятнее. Мережковский и его жена Зинаида Гиппиус были очень воцерковленными людьми. Наверняка они бы прочитали материал Life.ru о предсказаниях упокоенного во Христе старца Илия, если бы дожили до наших дней.
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