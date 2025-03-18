Последнее предсказание отца Илия: Что старец увидел на смертном одре и что это значит для России

Знаменитый старец, духовник братии Оптиной пустыни и патриарха Кирилла умер 15 марта 2025 года. Уже 18 марта пройдёт отпевание схиархимандрита Илия. На православном таинстве будет присутствовать сам патриарх, и на похоронах его тоже можно будет увидеть. Но при жизни Илий был не только великим праведником и духовным наставником: прихожане отмечали его особый пророческий дар. При этом старец предвидел не только будущее своей страны, но и конкретные события в жизни обычных людей.

Кем был старец Илий: биография

Старец Илий родился в очень набожной семье и начал молиться в три года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vasyl Rohan

Схиархимандрит Илий воистину был божьим человеком. Он родился 8 марта 1932 года в селе Становой Колодезь, семья была очень набожная, и с трёх лет мальчик начал молиться. При рождении его нарекли в честь Алексия, человека Божия, святого аскета из Римской империи. В 10 лет Ноздриным пришла похоронка на отца: тот скончался от ран и был упокоен во Владикавказе. Клавдия Ноздрина погрузилась в пучину горя, увидев такое письмо, но десятилетний Алёша был уверен: Афанасий, его отец, находится в лучшем мире без страданий и боли, а оттуда следит за своей семьёй. Мальчику удалось утешить мать.

Позже, когда Алексей Ноздрин повзрослел, его забрали в армию. Там старшина уговорил юношу вступить в комсомол, в чём будущий старец сильно раскаивался, настолько, что сразу после дембеля сжёг комсомольский билет. После армии мужчина отучился в машиностроительном техникуме в Серпухове, поехал на работу в город Камышин, где посещал церковь и по совету настоятеля решил посвятить себя Богу. Сначала Алексей учился в Саратовской семинарии, потом в Ленинградской семинарии, а после окончания Ленинградской духовной академии принял постриг от митрополита Никодима под именем Илиана, в честь одного из сорока Севастийских мучеников. Долгое время провёл на Афоне, а в 1989 году поехал в Оптину пустынь, где настоятель архимандрит Евлогий постриг Илиана в великую схиму под именем Илий. Какие же пророчества о России Илий смог поведать пастве во время своего служения? Сейчас расскажем.

Предсказания старца Илия: Победа в СВО

Старец Илий, духовник патриарха Кирилла, предсказывал победу в СВО. Фото © ТАСС / Ura.ru / Анастасия Яковлева

С самого начала СВО в 2022 году схиархимандрит Илий постоянно указывал, что в данном конфликте победа России неизбежна. Только победа — и никаких других вариантов. Старец Илий верил в успех всей душой и предсказывал его очень часто. Это было последнее пророчество Илия перед тем, как тот пришёл к Богу, уже навсегда.

Что старец Илий говорил про восстановление православной веры

Старец Илий, духовник Оптиной пустыни, утверждал: православная вера восстановится и победит беды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jan Willem van Hofwegen

По словам старца Илия, восстановление православной христианской веры — это залог мира на земле. При помощи настоящего православного христианства и народного благочестия можно победить как природные катаклизмы, так и такие страшные вещи, как терроризм. Только смиренной, праведной и сильной верой в Бога человечество сможет сохранить себя и свою планету.

Пророчество про перезахоронение Ленина

Старец Илий, схиархимандрит, говорил, что перезахоронение Ленина начнёт восстановление христианской веры. Фото © Shutterstock / FOTODOM / abadesign

При этом схиархимандрит Илий в своих пророчествах особенно отмечал: настоящее восстановление православной веры начнётся только после перезахоронения Владимира Ильича Ленина. И в этом есть смысл. Ильич лежит в мавзолее, забальзамированный на манер египетских фараонов — это совершенно не согласуется с православной верой, где принято почитать мощи святых, которые искусственными способами сохранять не нужно. Ленин не был святым, а ещё его тело выставлено на всеобщее обозрение, что противоречит христианским канонам. К тому же неупокоенный дух Ильича вполне может витать над нашей страной, а похоронив вождя по христианскому обряду, можно освободить от мучений и Россию, и его самого.

Пророчества старца Илия о жизни обычных людей

Благодаря старцу Илию многие обычные люди пришли к Богу и поменяли свою жизнь. Фото © Life.ru

Старец Илий прославился как пророк и среди обычных людей. Конечно, схиархимандрит постоянно думал о родной стране, но Россия — это в первую очередь люди и во вторую уже государство. К нашим людям старец Илий относился с благочестием, добром и уважением. Так, рассказывают несколько историй, где его пророческий дар проявился в общении с паствой.

Одного из прихожан, Владимира, старец предупредил о серьёзной поломке его машины и предсказал, что тот сможет доехать из монастыря без прав. Сотрудник ГАИ отвлёкся, и всё случилось именно так, как сказал схиархимандрит.

Многим девушкам Илий в точности предсказывал, как, когда и за кого они выйдут замуж — вплоть до имени.

Другим девушкам (и некоторым мужчинам) старец предсказывал, как, когда и в какой монастырь они уйдут. Так, одна из прихожанок думала, в какой монастырь ей пойти, а Илий посоветовал Новодевичий — так и случилось.