С детства мы привыкли верить в эти 8 фактов о советских фильмах, но все они оказались ложью

Все мы знаем и любим советское кино. Эти фильмы так полюбились зрителям, что их принято пересматривать не по одному десятку раз. «Иронию судьбы» каждый Новый год можно увидеть по телевизору, «Джентльмены удачи» — шикарный семейный фильм, а «Любовь и голуби» даже в 2025 году вызывают неподдельные эмоции, заставляют сочувствовать персонажам. Мы смотрим эти фильмы по нескольку раз каждый год, они закономерно обросли легендами, но не каждый факт об этих картинах является правдивым. Разбираем, какие истории о советских картинах являются ложными.

Режиссёр Леонид Гайдай играет в фильме «Операция Ы и другие приключения Шурика»

Режиссёр Леонид Гайдай не играл в этом своём фильме. «Операция Ы» обошлась без Гайдая в качестве актёра. Вместо него «отдувался» простой слесарь. Фото © Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай / Kinopoisk

В одном из эпизодов «Операции Ы», новелле «Напарник», появляется высокий мужчина в очках. Он принадлежит к «касте» алкоголиков, осуждён на 15 суток и произносит фразу «Огласите весь список, пожалуйста». Годами люди были уверены в том, что это Леонид Гайдай, что неправда. Гайдай снялся только в двух своих картинах — «12 стульев» и «На Дерибасовской…». Человек, который просит огласить весь список, — Олег Скворцов. Он не был актёром, тем более профессиональным, а во времена, когда снимали фильм, мужчина работал слесарем на заводе. Оба высокие, оба носят очки — вот и возникла путаница.

В фильме «Кавказская пленница» есть хулиганская мультяшная заставка

Мультяшная заставка с каким-то хулиганским сюжетом была в проекте, но Гайдай отказался от этой затеи ещё на этапе идеи. Фото © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай / Kinopoisk

Возможно, вы когда-то видели в Интернете анимированную заставку, где Бывалый пишет букву «Х», Балбес пишет букву «У», а Трус хочет написать ещё одну букву, наверное «К», но слышит милицейский свисток, поэтому быстро, почище любого граффити-райтера выводит фразу «Художественный фильм» и убегает. Десятилетиями зрители были уверены, что это реальная заставка, которую вырезали цензоры. Спешим вас разочаровать: такой анимированный ролик в 1967 году сделать было невозможно. Переходы между кадрами слишком плавные — это главный признак компьютерной графики. А модели Труса, Балбеса и Бывалого взяты из мультфильма «Бременские музыканты», который вышел на два года позже.

Детсадовцем в фильме «Джентльмены удачи» был Игорь Угольников

Детсадовцем в «Джентльменах удачи» был другой Игорёк. Фото © Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссёр Александр Серый / Kinopoisk

Неясно, откуда возникла эта теория, но многие уверены в том, что звезда «Ширли-мырли» Игорь Угольников сыграл детсадовца Игорька в «Джентльменах удачи». Возможно, всё дело в его имени и амплуа, но Угольников — не «Игорёк». Актёру на момент съёмок бессмертной комедии с Леоновым было 8 лет, и на дошкольника он похож уже не был. Настоящий мальчик из «Джентльменов» — Игорь Дрыга, на съёмочной площадке ему было 4 года. Сейчас он живёт абсолютно обычной жизнью.

В «Полосатом рейсе» Евгения Леонова от тигра отделяло стекло

Евгений Леонов боялся, но он не трус: может, тигра и боялся, но стекла не было. Фото © Кадр из фильма «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин / Kinopoisk

Есть такой миф: Евгений Леонов на съёмках «Полосатого рейса» очень боялся ручного тигра Пурша, поэтому съёмочная группа решила поставить между человеком и зверем стекло. Идея оказалась плохой: перегородку было видно. Тогда в тот момент, когда глаза Леонова были закрыты, стекло убрали, актёр запаниковал и выбежал из ванной. Это неправда. Вернее, Леонов действительно боялся сниматься в одной сцене с тигром и в кадре действительно мелькает самый любимый и ласковый подопечный дрессировщицы Маргариты Назаровой, Пурш. Но стекло никому не понадобилось: сцену снимали «как есть». Кстати, ходят ещё одни слухи, что Леонов не ожидал увидеть тигра так близко к себе в этой сцене, поэтому вся его реакция — искренняя.

Лев в «Полосатом рейсе» больше мёртв, чем жив

Лев в «Полосатом рейсе» просто спит. Назарова никогда бы не позволила убить своего любимца. Фото © Кадр из фильма «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин / Kinopoisk

И снова «Полосатый рейс». Есть легенда, которая гласит: лев Василий был слишком старым, больным и упрямым, не хотел выполнять команды и рычал, поэтому его решили усыпить, в результате чего на киноплёнке оказалось мёртвое животное. Это не так. Вася даже не рычал — он просто отказывался от мяса, обсыпанного снотворным, поэтому погружать животное в сон пришлось более традиционно, уколами. Василий не умер, а просто уснул, а потом вернулся в Ленинградский зоопарк и прожил там ещё целых 10 лет.

В фильме «Невероятные приключения итальянцев в России» лев — цирковой

А вот судьба главного героя фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» сложилась уже не так радостно. Фото © Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», режиссёр Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Все знают и любят «Невероятные приключения итальянцев…», но мало кто задумывается о том, откуда там взялся лев. Многие уверены, что это цирковой экземпляр, как в «Полосатом рейсе», но реальная история в несколько раз интереснее — и печальнее. По её мотивам можно снять драму, от которой рыдать будут и взрослые, и дети.

Главная звезда этого фильма — лев Кинг, который жил прямо в квартире архитектора Льва Берберова. Кинга чета Берберовых нашла в возрасте двух месяцев в Бакинском зоопарке. Бедняга не мог встать на лапы и был очень слаб. Лев и Нина уговорили начальника зоопарка отдать львёнка им. Всей семьёй Кинга выходили, и с тех пор он стал главной бакинской достопримечательностью. Двухсоткилограммовый хищник вёл себя как обычный домашний кот, дети ездили на нём верхом, а он в ответ только облизывал людей своим шершавым языком. Но фильм «Невероятные приключения итальянцев в России» стал для животного роковым. При съёмках льву в качестве загончика выделили целую школу, кто-то из студентов, несмотря на запрет, проскочил на территорию, Кинг решил поиграть с ним, но прохожие и милиция подумали, что лев грызёт человека, и выпустили в бедного котика всю обойму табельного. Берберовы потом завели другого льва, Кинга Второго, и это обернулось страшной трагедией.

В фильме «Ирония судьбы» друзья пьют бутафорскую водку

Так получилось, что в фильме «Ирония судьбы» актёрам пришлось выпить настоящую водку, чтобы согреться. Фото © Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов / Kinopoisk

«Ирония судьбы» Эльдара Рязанова — один из самых главных русских новогодних фильмов. Всё начинается с того, как группа друзей идёт в баню и пьёт там водку с пивом. Многие думают, что алкоголь в этой сцене бутафорский, но это не совсем так. Водка действительно была «фейковой» первые несколько часов съёмок, но потом голые актёры, сидевшие в холодном холле, сильно замёрзли, оказалось, что у Александра Белявского в тот день был день рождения, и друзья, недолго думая, стали пить обычную водку. Эльдар Рязанов понял всё не только по игре, но и по запаху, остановил это непотребство и переснял сцену на следующий день: у этого режиссёра горячительное на площадке было строго запрещено. При этом, по слухам, в итоговую версию фильма попал всё-таки первый вариант.

Съёмки «Гусарской баллады» прошли спокойно

На съёмках «Гусарской баллады» было едва ли не опаснее, чем на Отечественной 1812 года. Фото © Кадр из фильма «Гусарская баллада», режиссёр Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Наверняка все думали, что во время съёмок «Гусарской баллады» все вели себя чинно, благородно и вне запланированных спецэффектов ничего не взрывалось. Это не так. На самом деле «Гусарская баллада» — это причина, по которой Рязанов запретил алкоголь своей съёмочной группе. Во время сцены бала режиссёр хотел добиться натурализма, так что велел всем пить игристое «до блеска в глазах». Пиротехник напился так, что выстрелил бутафорской ракетой в спину Эльдару Александровичу: слава Богу, на том был толстый ватник. Но впредь спиртное у Рязанова было под запретом.