4 светлых фильма-притчи, которые помогут очистить душу во время Великого поста 2025

Прямо сейчас идёт вторая неделя Великого поста, а значит, нужно сосредоточиться на светлых чувствах, рефлексии по поводу того, зачем человек был создан Богом, почему Господь отправил своего единственного сына искупать наши грехи, и подобных благоговейных мыслях. С этим может помочь философское кино, которое как будто бы специально было снято, чтобы погрузиться в мир возвышенных рассуждений. Важно: во время Великого поста 2025 лучше отказаться от излишков контента, не смотреть боевики, эротику и легкомысленные комедии. Мы подготовили для вас подборку картин, которые отлично подходят для просмотра во время поста.

«Отец Стю» (2022)

«Отец Стю» 2022 года — история байкера, что перековался в священника. Кадр из фильма «Отец Стю», режиссёр Розалинд Росс / Kinopoisk

Главный герой этого фильма долгое время ведёт жизнь, типичную для боксёра и байкера, то есть следует путём самоповреждений. После того как в его жизни произошли некоторые события, Стю решает изменить себя с помощью веры в Бога. Святой отец, которым стал Стюарт, — это священник, очень близкий к своей пастве, человек, пришедший к Богу, но не утративший дара психолога и чувства юмора. Отца Стю играет Марк Уолберг, он сам помог профинансировать этот фильм.

«Исправь меня, если сможешь» (2020)

Священник перевоспитывает неонаци и получает лёгкие телесные повреждения в процессе. Кадр из фильма «Исправь меня, если сможешь», режиссёр Джорджо Пазотти / Kinopoisk

Сюжет фильма парадоксален, но может встретиться в реальной жизни как на Западе, так и у нас. Пятидесятилетний неонацист попадает на перевоспитание к священнику. Святой отец уверен, что светлая сторона есть в каждом человеке, и начинает перевоспитывать героя. Недаром на постере этот господин изображён с переломанным носом… Итальянский режиссёр Джорджо Пазотти снял ремейк старой датской драматической комедии «Адамовы яблоки». Как пишет «Киноафиша», вопросы инклюзии, а также прав женщин и мигрантов подняты тут легко и ненавязчиво.

«Дорога к дому» (2022)

Фильм 2022 года о православном священнике, которого играет Егор Бероев. Кадр из фильма «Дорога к дому», режиссёр Иван Шерстников / Kinopoisk

Глубокая и светлая картина «Дорога к дому» может похвастаться продуманным кастом. В фильме супругов играют Егор Бероев и Ксения Алфёрова, муж и жена в реальной жизни. Главный герой — православный священник из провинциального города, которого годами мучают нерешённые морально-этические вопросы. Но однажды в церковь приходит девушка, которую никто в городе не знает. Кажется, священник всё же нашёл то, что искал.

«CODA: Ребёнок глухих родителей» (2020)

Девочка-подросток — единственный слышащий представитель семьи глухих рыбаков. Кадр из фильма «CODA: Ребёнок глухих родителей», режиссёр Шан Хейдер / Kinopoisk

Оскароносный фильм поднимает проблемы инклюзии, семьи и терпимости. На берегу моря в американском штате Массачусетс живёт семья глухих рыбаков. Единственный слышащий её член — 17-летняя Руби. Она помогает родителям и брату на судне, при этом всё общение с представителями власти ложится на неё, как и перевод с жестового американского английского на обычный. Семейный бизнес предполагает довольно много работы для выпускницы 11-го класса, поэтому в школе Руби решает отвлечься: она поступает в хор. Художественный руководитель прочит девушку в музыкальный колледж, но семья против: ей нужно работать над семейным бизнесом. Тёплый и светлый фильм поднимает важные вопросы о счастье и семейных ценностях. А кода — это дополнительный, финальный раздел в произведении классической музыки, который не включён в его структуру.