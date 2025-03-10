И взрослые, и дети глотали слёзы, пока смотрели: 7 самых трагичных мультфильмов времён СССР
Помните, как ревели под песенку мамонтёнка, потерявшего свою маму? Сегодня мы вспомним ещё несколько советских мультфильмов, которые заставляли нас плакать при просмотре.
Советская мультипликация, несмотря на свой часто жизнерадостный и сказочный облик, не чуралась и достаточно мрачных тем. В противовес ярким, порой наивным лентам существовали мультфильмы, которые оставляли глубокий эмоциональный след, вызывая слёзы не только у детей, но и у взрослых. Эта способность задеть самые чувствительные струны души, родить сопереживание и даже отчаяние делает эти работы уникальным явлением. Мультфильмы СССР, о которых сегодня поговорим, демонстрируют неожиданную глубину и сложность советской анимации, выходящую за рамки привычных стереотипов о беззаботном детском кино.
«Гора динозавров», 1967
Фото © «Гора динозавров» (1967), режиссёр Раса Страутмане, сценарист Аркадий Снесарев / Kinopoisk
Мультфильм «Гора динозавров» показывает зрителю историю, в которой динозавры веками несли свои драгоценные яйца на солнечные склоны горы, чтобы лучи согрели яйца и пробудили новую жизнь. Но в какой-то момент климат изменился и на вершине горы стало очень холодно. В этой леденящей обстановке маленький динозаврик, готовый вырваться на свободу, сталкивается с непреодолимой преградой: его скорлупа, ставшая твёрдой, как камень, держит его в плену.
Начинается душераздирающий диалог между «пленником» и «тюремщиком». Динозаврик умоляет скорлупу поддаться и выпустить его, он обещает приспособиться к жестокому миру, но та всё твердит о своём долге — защищать. «Я охраняю тебя и защищаю», — звучит её приговор. Малыш бьётся в отчаянии, но скорлупа непреклонна. И вот замурованные в своих яйцах динозаврики обречены на вечное заточение, став жертвами коварного холода. Их несостоявшаяся жизнь — трагическая песнь о том, как любовь и забота могут превратиться в смертельную ловушку.
«Верните Рекса», 1975
Фото © «Верните Рекса» (1975), режиссёры Владимир Попов, Владимир Пекарь, сценаристы Александр Каневский, Роберт Виккерс / Kinopoisk
Во время игры в хоккей с собакой Рексом мальчик Серёжа проваливается под лёд на Москве-реке. Его спасает смелый питомец, бесстрашно прыгающий в ледяную воду и выталкивающий льдину с хозяином к берегу. Но сам Рекс, к сожалению, вскоре погибает, так как сильно переохлаждается и зарабатывает воспаление лёгких. Отец Серёжи просит доктора пока не говорить о смерти собаки мальчику, потому что хочет сделать это сам. Однако, так и не решившись на этот разговор, он оставил сына в неведении.
Вскоре Серёжа начинает злиться, потому что не понимает, куда пропал Рекс и почему он ещё не дома. Мальчик названивает ветеринару, представляясь то милиционером, то министром, и требует вернуть собаку. В итоге доктору ничего не остаётся, кроме как рассказать мальчику правду. Но делает он это не с пустыми руками. Тайком забрав щенка у грубого хозяина и отдав его Серёже — только после этого ветеринар сообщает о гибели Рекса. Новый питомец «взамен» сначала Серёжу никак не впечатляет, поэтому тот игнорирует, отталкивает щенка, что также разбивает зрителям сердце. Ведь новая собака не его Рекс! Но в итоге скорбящее сердце мальчика сжалится и тот всё же принимает щенка, осознавая, что и эта собака нуждается в любви и заботе.
«Лев и Бык», 1983
Самые грустные советские мультики: «Лев и Бык». Фото © imdb
Последний мультфильм Хитрука — это не просто анимация, а едкая аллегория, бьющая прямо в нерв времени. Десятиминутная притча оставляет послевкусие горечи и разочарования. В центре сюжета — союз Льва, царя зверей, воплощающего мощь и величие, и гордого Быка, олицетворяющего силу и достоинство.
Их идиллию разбивает коварство Шакала — искушённого манипулятора, чьи интриги, словно яд, проникают в сознание и разрушают крепчайшие узы. Хитрук с хирургической точностью вскрывает гнойник человеческих пороков, показывая, как легко дружба и доверие могут пасть жертвой зависти и лжи. Финал мультфильма — это безжалостный приговор, эпитафия наивности и предостережение о том, что в мире, где правит коварство, выживает лишь хитрейший.
«Найда», 1984
Мультфильмы СССР, от которых плачут и взрослые, и дети: «Найда». Фото © Rutube / Хорошие вещи
Саша и Найда, не разлей вода, закадычные друзья, — их связь казалась нерушимой. Но детское сердце переменчиво, и вот уже Найда — «чемодан без ручки», от которого решили избавиться. По сюжету на школьных каникулах девочка Саша с питомцем приехала к дяде в деревню. Верная Найда была рядом и в случае трудностей помогала. Но Саша постоянно жаловалась на хлопоты, связанные с собакой: надо гулять и постоянно присматривать. Поэтому, получив письмо от матери, Саша уехала, бессердечно оставив Найду.
Собака, преданная своей маленькой хозяйке, оказалась брошенной на произвол судьбы. Найда грустила и практически умирала от тоски и разлуки с Сашей. И только благодаря заботе и доброте дяди постепенно освоилась в новом доме.
«Мы идём искать», 1988
«Мы идём искать» — один из самых трагичных советских мультфильмов. Фото © imdb
Тема отвергнутых питомцев особенно ярко и жутко представлена в советской анимации. Можно вспомнить очередную историю, от которой плакали и взрослые, и дети, — «Мы идём искать». По сюжету мультфильма котёнка и щенка бросают хозяева на даче, и те уходят искать своих хозяев, замерзая в стужу и теряясь в метели. Невероятно душещипательная история, в очередной раз показывающая, какими порой могут быть жестокими люди в отношении своих питомцев.
«Пингвины», 1968
Фото © «Пингвины» (1968), режиссёр Владимир Полковников, сценарист Анатолий Митяев / Kinopoisk
Трагедия мультфильма разворачивается в суровых условиях Антарктиды, куда пингвины ежегодно прибывают на лето, чтобы вывести потомство. В самом начале голос диктора рассказывает, что именно самцы пингвинов высиживают яйца, и знакомит зрителей с главным героем по имени Пингвин. Тот с трепетом и заботой оберегает своё яйцо. Но вот Пингвин захотел есть и попросил своего приятеля Пынгвина присмотреть за яйцом, пока тот отлучится. Пынгвин, задремав, случайно роняет яйцо в море. Испугавшись последствий и чтобы скрыть свою ошибку, он находит камень, похожий на яйцо, и отдаёт его вернувшемуся Пингвину. И хотя Пынгвин долго мучается от угрызений совести, он так и не сможет признаться другу в подмене.
Проходит время, и все остальные пингвины уже радостно общаются со своими птенцами, кроме одного: Пингвин продолжает неустанно высиживать свой «камень-яйцо», свято веря, что внутри находится его будущий птенец. Когда наступает время сезонной миграции в более тёплые воды, Пингвин, не желая расставаться со своим «ребёнком», отправляется в путь вместе со стаей и с «яйцом». Но камень забирает слишком много сил и постоянно тянет вниз. Не желая оставлять «не вылупившегося пока птенца», Пингвин выбивается из сил и погибает в холодных волнах, проявляя бесконечную родительскую любовь к несуществующему птенцу.
«Поморская быль», 1987
Анимационный сборник «Смех и горе у Бела моря», в составе которого есть трагедия под названием «Поморская быль». Фото © imdb
Анимационный сборник «Смех и горе у Бела моря» известен своими позитивными и поучительными мультфильмами, такими как «Волшебное кольцо», «Апельсин» и «Перепилиха», озвученными Евгением Леоновым. Но в сборнике присутствует и трагический сюжет под названием «Поморская быль».
Этот советский мультфильм, основанный на рассказе «Для увеселения», повествует о двух братьях, оказавшихся на необитаемом острове. Их лодку уносит в море, где они обречены на голодную и холодную смерть. Несмотря на это, братья не теряют достоинства и готовятся к смерти, вырезая себе могильную доску. Ирония заключается в названии рассказа, так как братья украшают доску узорами, предназначенными для увеселения зрителей, в то время как сами готовятся к неминуемой гибели. Этот контраст вызывает сильные эмоции и подчёркивает трагичность ситуации.
Несмотря на кажущуюся мрачность, эти, казалось бы, «недетские» мультфильмы СССР играли важную роль в формировании личности советского человека. Они демонстрировали не только радость и счастье, но и сложные эмоции, такие как горе, утрата и жертвенность, уча зрителей сопереживать и задавать себе сложные вопросы. Эти советские мультфильмы вызывали слёзы и заставляли задуматься о важных жизненных ценностях, помогая развить эмоциональный интеллект, доказывая, что даже в произведениях для детей есть место для глубины и трагизма. Именно смелость и готовность затронуть сложные темы и делает эти советские мультфильмы уникальными в истории советской анимации. А ранее Life.ru рассказывал, какие предсказания Матроны Московской неизбежно сбудутся в 2025 году и что ждёт Россию.
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Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / beast01, © «Пингвины» (1968), режиссёр Владимир Полковников, сценарист Анатолий Митяев / Kinopoisk