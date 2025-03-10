И взрослые, и дети глотали слёзы, пока смотрели: 7 самых трагичных мультфильмов времён СССР

Советская мультипликация, несмотря на свой часто жизнерадостный и сказочный облик, не чуралась и достаточно мрачных тем. В противовес ярким, порой наивным лентам существовали мультфильмы, которые оставляли глубокий эмоциональный след, вызывая слёзы не только у детей, но и у взрослых. Эта способность задеть самые чувствительные струны души, родить сопереживание и даже отчаяние делает эти работы уникальным явлением. Мультфильмы СССР, о которых сегодня поговорим, демонстрируют неожиданную глубину и сложность советской анимации, выходящую за рамки привычных стереотипов о беззаботном детском кино.

«Гора динозавров», 1967

Фото © «Гора динозавров» (1967), режиссёр Раса Страутмане, сценарист Аркадий Снесарев / Kinopoisk

Мультфильм «Гора динозавров» показывает зрителю историю, в которой динозавры веками несли свои драгоценные яйца на солнечные склоны горы, чтобы лучи согрели яйца и пробудили новую жизнь. Но в какой-то момент климат изменился и на вершине горы стало очень холодно. В этой леденящей обстановке маленький динозаврик, готовый вырваться на свободу, сталкивается с непреодолимой преградой: его скорлупа, ставшая твёрдой, как камень, держит его в плену.

Начинается душераздирающий диалог между «пленником» и «тюремщиком». Динозаврик умоляет скорлупу поддаться и выпустить его, он обещает приспособиться к жестокому миру, но та всё твердит о своём долге — защищать. «Я охраняю тебя и защищаю», — звучит её приговор. Малыш бьётся в отчаянии, но скорлупа непреклонна. И вот замурованные в своих яйцах динозаврики обречены на вечное заточение, став жертвами коварного холода. Их несостоявшаяся жизнь — трагическая песнь о том, как любовь и забота могут превратиться в смертельную ловушку.

«Верните Рекса», 1975

Фото © «Верните Рекса» (1975), режиссёры Владимир Попов, Владимир Пекарь, сценаристы Александр Каневский, Роберт Виккерс / Kinopoisk

Во время игры в хоккей с собакой Рексом мальчик Серёжа проваливается под лёд на Москве-реке. Его спасает смелый питомец, бесстрашно прыгающий в ледяную воду и выталкивающий льдину с хозяином к берегу. Но сам Рекс, к сожалению, вскоре погибает, так как сильно переохлаждается и зарабатывает воспаление лёгких. Отец Серёжи просит доктора пока не говорить о смерти собаки мальчику, потому что хочет сделать это сам. Однако, так и не решившись на этот разговор, он оставил сына в неведении.

Вскоре Серёжа начинает злиться, потому что не понимает, куда пропал Рекс и почему он ещё не дома. Мальчик названивает ветеринару, представляясь то милиционером, то министром, и требует вернуть собаку. В итоге доктору ничего не остаётся, кроме как рассказать мальчику правду. Но делает он это не с пустыми руками. Тайком забрав щенка у грубого хозяина и отдав его Серёже — только после этого ветеринар сообщает о гибели Рекса. Новый питомец «взамен» сначала Серёжу никак не впечатляет, поэтому тот игнорирует, отталкивает щенка, что также разбивает зрителям сердце. Ведь новая собака не его Рекс! Но в итоге скорбящее сердце мальчика сжалится и тот всё же принимает щенка, осознавая, что и эта собака нуждается в любви и заботе.

«Лев и Бык», 1983

Самые грустные советские мультики: «Лев и Бык». Фото © imdb

Последний мультфильм Хитрука — это не просто анимация, а едкая аллегория, бьющая прямо в нерв времени. Десятиминутная притча оставляет послевкусие горечи и разочарования. В центре сюжета — союз Льва, царя зверей, воплощающего мощь и величие, и гордого Быка, олицетворяющего силу и достоинство.

Их идиллию разбивает коварство Шакала — искушённого манипулятора, чьи интриги, словно яд, проникают в сознание и разрушают крепчайшие узы. Хитрук с хирургической точностью вскрывает гнойник человеческих пороков, показывая, как легко дружба и доверие могут пасть жертвой зависти и лжи. Финал мультфильма — это безжалостный приговор, эпитафия наивности и предостережение о том, что в мире, где правит коварство, выживает лишь хитрейший.

«Найда», 1984

Мультфильмы СССР, от которых плачут и взрослые, и дети: «Найда». Фото © Rutube / Хорошие вещи

Саша и Найда, не разлей вода, закадычные друзья, — их связь казалась нерушимой. Но детское сердце переменчиво, и вот уже Найда — «чемодан без ручки», от которого решили избавиться. По сюжету на школьных каникулах девочка Саша с питомцем приехала к дяде в деревню. Верная Найда была рядом и в случае трудностей помогала. Но Саша постоянно жаловалась на хлопоты, связанные с собакой: надо гулять и постоянно присматривать. Поэтому, получив письмо от матери, Саша уехала, бессердечно оставив Найду.

Собака, преданная своей маленькой хозяйке, оказалась брошенной на произвол судьбы. Найда грустила и практически умирала от тоски и разлуки с Сашей. И только благодаря заботе и доброте дяди постепенно освоилась в новом доме.

«Мы идём искать», 1988

«Мы идём искать» — один из самых трагичных советских мультфильмов. Фото © imdb

Тема отвергнутых питомцев особенно ярко и жутко представлена в советской анимации. Можно вспомнить очередную историю, от которой плакали и взрослые, и дети, — «Мы идём искать». По сюжету мультфильма котёнка и щенка бросают хозяева на даче, и те уходят искать своих хозяев, замерзая в стужу и теряясь в метели. Невероятно душещипательная история, в очередной раз показывающая, какими порой могут быть жестокими люди в отношении своих питомцев.

«Пингвины», 1968

Фото © «Пингвины» (1968), режиссёр Владимир Полковников, сценарист Анатолий Митяев / Kinopoisk

Трагедия мультфильма разворачивается в суровых условиях Антарктиды, куда пингвины ежегодно прибывают на лето, чтобы вывести потомство. В самом начале голос диктора рассказывает, что именно самцы пингвинов высиживают яйца, и знакомит зрителей с главным героем по имени Пингвин. Тот с трепетом и заботой оберегает своё яйцо. Но вот Пингвин захотел есть и попросил своего приятеля Пынгвина присмотреть за яйцом, пока тот отлучится. Пынгвин, задремав, случайно роняет яйцо в море. Испугавшись последствий и чтобы скрыть свою ошибку, он находит камень, похожий на яйцо, и отдаёт его вернувшемуся Пингвину. И хотя Пынгвин долго мучается от угрызений совести, он так и не сможет признаться другу в подмене.

Проходит время, и все остальные пингвины уже радостно общаются со своими птенцами, кроме одного: Пингвин продолжает неустанно высиживать свой «камень-яйцо», свято веря, что внутри находится его будущий птенец. Когда наступает время сезонной миграции в более тёплые воды, Пингвин, не желая расставаться со своим «ребёнком», отправляется в путь вместе со стаей и с «яйцом». Но камень забирает слишком много сил и постоянно тянет вниз. Не желая оставлять «не вылупившегося пока птенца», Пингвин выбивается из сил и погибает в холодных волнах, проявляя бесконечную родительскую любовь к несуществующему птенцу.

«Поморская быль», 1987

Анимационный сборник «Смех и горе у Бела моря», в составе которого есть трагедия под названием «Поморская быль». Фото © imdb

Анимационный сборник «Смех и горе у Бела моря» известен своими позитивными и поучительными мультфильмами, такими как «Волшебное кольцо», «Апельсин» и «Перепилиха», озвученными Евгением Леоновым. Но в сборнике присутствует и трагический сюжет под названием «Поморская быль».

Этот советский мультфильм, основанный на рассказе «Для увеселения», повествует о двух братьях, оказавшихся на необитаемом острове. Их лодку уносит в море, где они обречены на голодную и холодную смерть. Несмотря на это, братья не теряют достоинства и готовятся к смерти, вырезая себе могильную доску. Ирония заключается в названии рассказа, так как братья украшают доску узорами, предназначенными для увеселения зрителей, в то время как сами готовятся к неминуемой гибели. Этот контраст вызывает сильные эмоции и подчёркивает трагичность ситуации.