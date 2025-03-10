Кофейный обман: Клиенты «Шоколадницы» массово жалуются на обнуление «вечных» абонементов

Посетители сети «Шоколадница» начали массово жаловаться на мошенничество со стороны заведения. Клиенты планируют подать жалобу в прокуратуру на общепит после того, как кафе аннулировало их абонементы на напитки, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Дело в том, что «Шоколадница» в декабре запустила программу с абонементами на напитки. Стоимость подписки варьировалась от трёх до пяти тысяч рублей и обеспечивала от 20 до 30 порций кофе по привлекательной цене. Сотрудники заведения уверяли, что абонементы являются бессрочными, но условия резко изменились.

Теперь «вечные» абонементы действуют всего 180 дней. Недовольные посетители назвали это действие мошенничеством в чистом виде и планируют подать коллективное заявление в Роспотребнадзор и прокуратуру.