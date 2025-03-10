Кофейный обман: Клиенты «Шоколадницы» массово жалуются на обнуление «вечных» абонементов
SHOT ПРОВЕРКА: «Шоколадница» аннулировала кофейные подписки своих клиентов
Посетители сети «Шоколадница» начали массово жаловаться на мошенничество со стороны заведения. Клиенты планируют подать жалобу в прокуратуру на общепит после того, как кафе аннулировало их абонементы на напитки, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Дело в том, что «Шоколадница» в декабре запустила программу с абонементами на напитки. Стоимость подписки варьировалась от трёх до пяти тысяч рублей и обеспечивала от 20 до 30 порций кофе по привлекательной цене. Сотрудники заведения уверяли, что абонементы являются бессрочными, но условия резко изменились.
Теперь «вечные» абонементы действуют всего 180 дней. Недовольные посетители назвали это действие мошенничеством в чистом виде и планируют подать коллективное заявление в Роспотребнадзор и прокуратуру.
Напоминаем, что ещё в сентябре 2024 года «Шоколадница» попалась на удочку SHOT ПРОВЕРКИ. Расследование выявило ряд нарушений в заведениях сети. В их числе — подмена сроков годности продуктов, антисанитарные условия, наличие тараканов на кухне и несоответствующий температурный режим хранения. В сентябре государственные органы уже обратили внимание на эту сеть и инициировали проверку.
ТАСС / Алексей Зотов