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29 октября, 08:17

«Шоколаднице» придётся заплатить штрафы после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

Роспотребнадзор подтвердил санитарные нарушения в сети ресторанов «Шоколадница», выявленные после расследования SHOT ПРОВЕРКИ. Теперь сети заведений грозят штрафы. Ведомство возбудило административные дела.

SHOT ПРОВЕРКА обратилась в Роспотребнадзор с просьбой проверить сеть «Тануки»
SHOT ПРОВЕРКА обратилась в Роспотребнадзор с просьбой проверить сеть «Тануки»

Напомним, расследование SHOT ПРОВЕРКИ вскрыло целый список нарушений в «Шоколадницах». Среди них — подмена сроков годности, антисанитария, тараканы на кухне и неверный температурный режим хранения. Ещё в сентябре на сеть обратили внимание госорганы и начали проверку.

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Telegram / «Шоколадница»

Николай Рюмин
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