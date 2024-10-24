SHOT ПРОВЕРКА обратилась в Роспотребнадзор с просьбой проверить сеть «Тануки»

SHOT ПРОВЕРКА после своего резонансного расследования обратилась в Роспотребнадзор с просьбой проверить сеть ресторанов «Тануки».

«Представители ведомства оперативно связались с нами и запросили копии протоколов лабораторных исследований. Мы уже предоставили эти документы для изучения специалистами», — рассказали в телеграм-канале.