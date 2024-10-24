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24 октября, 13:01

SHOT ПРОВЕРКА обратилась в Роспотребнадзор с просьбой проверить сеть «Тануки»

SHOT ПРОВЕРКА после своего резонансного расследования обратилась в Роспотребнадзор с просьбой проверить сеть ресторанов «Тануки».

«Представители ведомства оперативно связались с нами и запросили копии протоколов лабораторных исследований. Мы уже предоставили эти документы для изучения специалистами», — рассказали в телеграм-канале.

Также Роспотребнадзору передали кадры с кухни «Тануки», которые распространила сама сеть.

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Напомним, что ранее команда «SHOT ПРОВЕРКИ» нашла нарушения санитарных норм по двум адресам сети «Тануки» в Москве. Тайные агенты телеграм-канала обнаружили грязь, несоблюдение правил маркировки и наплевательское отношение сотрудников, например битьё замороженной рыбы об пол и блюда с «сюрпризом». Посмотреть расследование можно в VK и на YouTube. При этом сеть ресторанов «Тануки» посчитала расследование «заказным» и заявила, что ревизоры якобы сами занесли антисанитарию на кухню, за что и были уволены.

Обложка ©

freepik.com/stockking

Александра Вишнякова
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