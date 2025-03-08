Эти 5 киносказок СССР обожают смотреть дети, но их истинный смысл поймут только взрослые

В СССР с детским «контентом» всё было замечательно. Весёлые и философские сказки воспитывали юных советских граждан не только как образцовых пионеров и будущих членов партии, но и рассказывали что-то об общечеловеческих ценностях, как и должно делать любое произведение искусства. Но есть среди них и такие, которые проще будет понять взрослому человеку. Рассказываем в материале.

«Золушка», 1947

«Золушка» — красивая ироничная сказка о любви и справедливости. Фото © «Золушка» (Фильм, 1947), режиссёр Надежда Кошеверова и др., сценарист Евгений Шварц / kino-teatr.ru

Уже через два года после Великой Отечественной войны, в 1947 году, на экраны вышел нежный и красивый фильм «Золушка» по произведению Шарля Перро. Он ироничный и лёгкий, его невероятно любят дети, но и взрослые могут почерпнуть что-то для себя из этой картины. Как и у классика, злая мачеха и её родные дочери остаются ни с чем, а Золушку вознаграждают за труды в поте лица.

Весь фильм построен на толстовских принципах бессребреничества, которые плавно мигрировали в искусство эпохи социализма, ведь именно в Стране Советов люди в наименьшей степени думали о деньгах. Так, добрый волшебник в сказке затыкает уши, чтобы не слышать тех, кто просит его о чуде из корыстных побуждений. В этом фильме можно услышать цитату о том, что «дружба помогает нам делать настоящие чудеса». А ещё сам принц в конце фильма провозглашает: «И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу большой, а сердце — справедливым».

«Обыкновенное чудо», 1978

«Обыкновенное чудо» не задумывалось как детская сказка. Фото © «Обыкновенное чудо» (Фильм, 1978), режиссёр Марк Захаров, сценарист Марк Захаров и др. / kino-teatr.ru

«Обыкновенное чудо» с Абдуловым и Симоновой вышло на экраны в 1978 году. Этот фильм не задумывался как детский, но именно его принято смотреть в качестве семейного на новогодних каникулах. Грустный финал — тоже «недетская» черта сказки. Смысл фильма в том, что место для магии и волшебства есть в жизни каждого человека — было бы желание!

Главные герои фильма — Волшебник, который придумывает грустные сказки, и его герои, которые приходят к нему в дом и начинают жить своей жизнью. Так, Волшебник превратил Медведя в человека, и большая часть сюжета фильма посвящена тому, что из этого вышло. В этом фильме именно человек решает, что ему нужно: тихое и спокойное счастье или чудеса с приключениями.

«Чёрная курица, или Подземные жители», 1980

«Чёрная курица» — гениальное детское произведение, которым зачитывался Пушкин. Фото © «Чёрная курица, или Подземные жители» (Фильм, 1980), режиссёр Виктор Гресь, сценарист Тимур Зульфикаров и др. / kino-teatr.ru

«Чёрная курица, или Подземные жители» — это волшебная повесть для детей, которую в 1829 году написал Антоний Погорельский. Сказкой зачитывались Пушкин и Толстой, а сама история — о мальчике, который познакомился с говорящей чёрной курицей и целым городом маленьких человечков.

Но в сказке есть и другая сторона. Она о том, что даже обладая привилегиями, нельзя использовать других в своих целях и рушить их мир. Такое поведение неминуемо приводит к нравственному падению, а это делает человека очень несчастным. Печальная история о подземных жителях доказывает, что никогда не стоит ставить себя выше других.

«Сказка о звёздном мальчике», 1984

«Сказка о звёздном мальчике» — истинно уайльдовская история про чувства. Фото © «Сказка о звёздном мальчике» (Фильм, 1984), режиссёр Леонид Нечаев, сценарист Инна Веткина и др. / kino-teatr.ru

«Сказку о звёздном мальчике» сняли в 1984 году по произведению Оскара Уайльда «Мальчик-звезда». Сюжет повествует о планете, где живут обитатели без чувств, и однажды они обнаруживают странный сгусток энергии. Этим сгустком оказывается свет любви земного мальчика-егеря. Тогда к нему посылают модель ребёнка без сердца, чтобы устранить источник энергии.

В первую очередь это сказка о внешней красоте и внутреннем мире, насколько разными могут быть эти понятия. Кроме того, после просмотра мы задумываемся о том, что именно чувства делают нас людьми. А каждую ошибку можно исправить, Вселенная даёт такой шанс. И только вы выбираете, воспользоваться им или нет.

«Сказки старого волшебника», 1984

«Сказки старого волшебника» предлагают интересную социалистическую трактовку известным западным сюжетам. Фото © «Сказки старого волшебника» (Фильм, 1984), режиссёр Наталья Збандут, сценарист Иосиф Леонидов и др. / kino-teatr.ru

«Сказки старого волшебника» — история-перевёртыш, неканоничное прочтение традиционных западных сказок. В фильме много отсылок к «Обыкновенному чуду», а основан он на «Спящей красавице». В кино есть фея, которая видит в сказках только добро, и колдунья, которая способна увидеть только зло.

Но главный смысл фильма не в этом, а в том, что мир — не чёрно-белый. Он полон аллюзий и нюансов. В советском прочтении Синяя Борода оказывается несчастным влюблённым, который мучается от отношений с деспотичной женой, а людоед — стражем справедливости и добра. Как отмечает издание «Киноафиша», эти смыслы «можно разгадать, только повзрослев».