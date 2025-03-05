Тест: Этих 7 лентяев и двоечников из мультиков СССР под силу отгадать только отличнику

Советские мультфильмы умели говорить с нами на одном языке. Они не просто поучали, а делали это с юмором, фантазией и добротой. Герои любимых мультиков — те самые двоечники и лентяи, которые мечтали о волшебстве, но в итоге понимали, что знания и труд и есть самое настоящее чудо. Но без ответственности и упорства никогда не найти выход из сложной ситуации. Именно поэтому эти персонажи до сих пор актуальны. Юные наставники через смешные и трогательные сюжеты показывают, что ошибки — это не конец света, а всего лишь возможность стать лучше. А теперь давайте проверим, насколько хорошо вы помните эти интересные и такие родные картины!