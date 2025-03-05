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5 марта, 13:18

Тест: Этих 7 лентяев и двоечников из мультиков СССР под силу отгадать только отличнику

Школьные годы — это время, когда жизнь каждого из нас связана с уроками, домашними заданиями и, конечно же, оценками! А у вас в дневнике было больше пятёрок или огромных «лебедей»?

Советские мультфильмы умели говорить с нами на одном языке. Они не просто поучали, а делали это с юмором, фантазией и добротой. Герои любимых мультиков — те самые двоечники и лентяи, которые мечтали о волшебстве, но в итоге понимали, что знания и труд и есть самое настоящее чудо. Но без ответственности и упорства никогда не найти выход из сложной ситуации. Именно поэтому эти персонажи до сих пор актуальны. Юные наставники через смешные и трогательные сюжеты показывают, что ошибки — это не конец света, а всего лишь возможность стать лучше. А теперь давайте проверим, насколько хорошо вы помните эти интересные и такие родные картины!

Полной противоположностью лентяев и двоечников являются очаровательные и умные красавицы из советских мультиков! Сможете угадать, из каких картин эти девушки, хотя бы на 5 из 11? А с этим тестом справится только настоящий эксперт не только в СССР, но и в музыке: нужно отгадать, в каких советских мультфильмах звучат голоса известных артистов, на 6/6.

Тест: В каких мультиках СССР звучат голоса известных артистов — слабо набрать 6/6?
Тест: В каких мультиках СССР звучат голоса известных артистов — слабо набрать 6/6?
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Коллаж © Life.ru. Кадр из фильма «Вовка в Тридевятом царстве», «Опять двойка», «Федя Зайцев» / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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