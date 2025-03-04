С кем будет Суна из «Зимородка»: 7 версий финала самого популярного турецкого сериала

Сериал «Зимородок» вышел на экраны в 2022 году. С тех пор мы с нетерпением ждём каждого сезона и следим за умопомрачительными виражами сюжетной линии. А уже скоро, 28 марта 2025 года, нас ждёт последняя серия. При этом в русском переводе упустили главную игру слов: по-турецки сериал называется Yalı Çapkını, в переводе на русский такое словосочетание означает «бабник из особняка», но если написать yalıçapkını слитно, то «ловелас» превращается в «зимородка».

Общая сюжетная канва сериала соответствует названию: праздный «мажор» Ферит Кохран попадает в неприятности с полицией и его дедушка решает взять судьбу внука в свои руки. Теперь Фериту не отвертеться от взрослой жизни: в небогатой, но уважаемой семье Шанлы ему находят жену. В итоге Ферит женится совсем не на той, на ком планировалось, и семьи города Газиантепа сталкиваются с большими проблемами. С кем в итоге будет одна из главных героинь сериала Суна Шанлы? Рассказываем в материале.

В конце «Зимородка» будет пара Суна и Абидин

Абидин — законный муж Суны и отец её не рождённого ещё ребёнка. Фото © imdb

Это главный фаворит гонки за сердце героини. Напомним, что в третьем сезоне Суна всё же вышла замуж за водителя Ферита, Абидина, но этому браку не суждено было стать счастливым. Несмотря на то что Абидин смог спасти её от Саффета, Суна сказала мужчине, что не хочет воспитывать его ребёнка вместе с ним. Но после того как случилась перестрелка, а Ферит и Аби несколько серий провели в тюрьме, Суна заметно потеплела, поэтому можно ждать счастливого конца для пары. Тем более актёры, которые играют пару, поженились в реальной жизни. Это были Эрсин Арыджи и Берил Позам.

В конце «Зимородка» будет пара Суна и Ферит Кохран

Ферит должен был жениться на Суне, но что-то пошло не так. Фото © «Зимородок» (сериал 2022 – ...), режиссёры Бурджу Алптекин, Алптекин Бозкурт, сценарист Мехмет Барыш Гунгер и др. / Kinopoisk

Отношения Суны и Ферита — это не что-то за гранью возможного. Стоит вспомнить, что в самом начале турецкого сериала богатый наследник должен был жениться как раз таки на Суне, а Сейран стала его женой случайно. В отношениях Ферита и Сейран было много холода, ибо девушка не хотела выходить замуж, а планировала пойти учиться, но к концу турецкого сериала, как это часто бывает, ненависть переросла в любовь. Впрочем, пьяный поцелуй Кохрана и старшей Шанлы тоже имел место быть, так что крутой поворот сюжета теоретически возможен.

В конце «Зимородка» будет пара Суна и Фуат Кохран

Фуат — красивый брат Ферита, но Фуат женат, и это проблема. Фото © «Зимородок» (сериал 2022 – ...), режиссёры Бурджу Алптекин, Алптекин Бозкурт, сценарист Мехмет Барыш Гунгер и др. / Kinopoisk

Фуат Кохран — родной брат Ферита, и по вечеру в клубе нам становится ясно, что Суне нравится и он. А учитывая охладевшие отношения с Аби, можно предположить, что сценаристы удивят нас неожиданным шагом, вручив старшую Шанлы в руки старшего Кохрана. Впрочем, заделов на такой исход маловато: Фуат, конечно, был в восторге от Суны, но мужчина женат, а ещё им не хватает химии.

В конце «Зимородка» будет пара Суна и Саффет Исханлы

Саффет сватался к Суне, но это превратилось в трагедию для всех. Фото © «Зимородок» (сериал 2022 – ...), режиссёры Бурджу Алптекин, Алптекин Бозкурт, сценарист Мехмет Барыш Гунгер и др. / Kinopoisk

Маловероятно, но и такая версия имеет право на жизнь. Саффет — первый жених Суны, за которого её хотел выдать отец. От брака с Саффетом девушку спас как раз Аби, просто её украв. Саффет — не самый желанный жених для Шанлы-старшей. Он выбрал её не по зову сердца, а как товар в магазине, к тому же он геймер с настоящей игровой зависимостью и фетишист. Брак с Саффетом — это самое печальное событие для Суны.

В конце «Зимородка» будет пара Суна и Кайя

Кайя приехал из Лондона и сразу же очаровал Суну. Фото © «Зимородок» (сериал 2022 – ...), режиссёры Бурджу Алптекин, Алптекин Бозкурт, сценарист Мехмет Барыш Гунгер и др. / Kinopoisk

Кайя — возлюбленный Суны из первого сезона. Это была очень красивая пара: они показывали невероятно мощную химию, а их нежность на экранах могла затмить даже титульную пару «Зимородка», Сейран и Ферита. Гость из Лондона пришёлся весьма кстати: ведь Суна мечтала покинуть отчий дом посредством замужества. Но не всё оказалось так просто: Суна начала потихоньку сходить с ума, Кайя стал изменять ей с бывшей возлюбленной Ферита Пело, и в итоге всё сложилось так, как сложилось. Но может быть, сценаристы дадут «КайСун» второй шанс?

В конце «Зимородка» Суна останется одна или умрёт

Маловероятно, но возможно: от Суны вовсе избавятся. Фото © «Зимородок» (сериал 2022 – ...), режиссёры Бурджу Алптекин, Алптекин Бозкурт, сценарист Мехмет Барыш Гунгер и др. / Kinopoisk

Это весьма печальный исход, но намного лучше, чем брак с Саффетом. Среди фанатов не первый год ходят слухи о том, что от старшей Шанлы проще всего было бы избавиться. Сначала ей прочили психиатрическую клинику, потом было непонятно, в кого попала пуля во время перестрелки. А в связи с недавними событиями есть вероятность, что девушка вовсе умрёт при родах или решит порвать с Абидином навсегда. Этот исход не является невозможным: в связи с «клубным» эпизодом некоторые зрители сильно невзлюбили Суну.

Судьба Суны сложится, как в реальной жизни

В реальной жизни прототипом Суны была девушка, которая долго лежала в психбольнице. Фото © imdb

В реальной жизни история девушки – прототипа Суны была достаточно печальной, по крайней мере, по одной из версий. Есть два варианта развития событий, чем кончится турецкий сериал «Зимородок». В первом случае Суна будет долго лежать в психиатрической клинике, а потом выйдет на свободу и до конца жизни будет нуждаться в помощи специалистов. Ни мужа, ни детей у неё не будет. По второй версии, после лечения в клинике Суна заведёт себе мужа и двоих детей. Голосуем за второй вариант.