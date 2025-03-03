Юре Борисову не нужен «Оскар», чтобы считаться победителем, заявила Рудковская
Продюсер Рудковская: Юра Борисов является победителем даже без «Оскара»
Музыкальный продюсер Яна Рудковская считает, что актёр Юра Борисов не нуждается в «Оскаре», чтобы считаться победителем. Она отметила, что даже несмотря на отсутствие награды, его достижения уже являются значительным триумфом.
«Хоть Юра и остался без «Оскара», но для нас всех его триумф — это большая победа! Все россияне несколько месяцев ждали этого события и болели за нашего дорогого парня!!!...» — написала Рудковская в соцсетях.
Она отметила, что на Юру сделали большие ставки в Голливуде. Во время объявления номинаций актёр Роберт Дауни-младший пророчил большое будущее Борисову.
Напомним, что премия «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана досталась Кирану Калкину за участие в картине «Настоящая боль» Джесси Айзенберга. Все победители «Оскара-2025» — в материале Life.ru.
ТАСС / AP / John Locher