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3 марта, 19:27

Юре Борисову не нужен «Оскар», чтобы считаться победителем, заявила Рудковская

Продюсер Рудковская: Юра Борисов является победителем даже без «Оскара»

Музыкальный продюсер Яна Рудковская считает, что актёр Юра Борисов не нуждается в «Оскаре», чтобы считаться победителем. Она отметила, что даже несмотря на отсутствие награды, его достижения уже являются значительным триумфом.

«Хоть Юра и остался без «Оскара», но для нас всех его триумф — это большая победа! Все россияне несколько месяцев ждали этого события и болели за нашего дорогого парня!!!...» — написала Рудковская в соцсетях.

Она отметила, что на Юру сделали большие ставки в Голливуде. Во время объявления номинаций актёр Роберт Дауни-младший пророчил большое будущее Борисову.

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Почему всем нравится Юра Борисов? Психолог раскрыл Life.ru, в чём заключается феномен актёра

Напомним, что премия «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана досталась Кирану Калкину за участие в картине «Настоящая боль» Джесси Айзенберга. Все победители «Оскара-2025» — в материале Life.ru.

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ТАСС / AP / John Locher

Алена Пенчугина
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