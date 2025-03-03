Юре Борисову не нужен «Оскар», чтобы считаться победителем, заявила Рудковская

Музыкальный продюсер Яна Рудковская считает, что актёр Юра Борисов не нуждается в «Оскаре», чтобы считаться победителем. Она отметила, что даже несмотря на отсутствие награды, его достижения уже являются значительным триумфом.

«Хоть Юра и остался без «Оскара», но для нас всех его триумф — это большая победа! Все россияне несколько месяцев ждали этого события и болели за нашего дорогого парня!!!...» — написала Рудковская в соцсетях.