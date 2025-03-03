Объявлены победители «Оскара-2025»: Life.ru публикует список всех лауреатов

Торжественная церемония вручения кинопремии «Оскар» завершилась в Лос-Анджелесе. Победителей определили в 24 номинациях, а главным триумфатором события стала комедийная драма «Анора» американского режиссёра Шона Бэйкера, роли в котором исполнили российские актёры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.

В номинации «Лучший фильм» победу одержал фильм «Анора», а Шон Бэйкер был удостоен награды за лучшую режиссуру. Обладателем статуэтки за лучшую мужскую роль стал Эдриан Броуди («Бруталист»), а с женской ролью лучше остальных справилась Майки Мэдисон («Анора»). Лучшим актёром второго плана выбран Киран Калкин за роль в «Настоящей боли», а лучшей актрисой второго плана признана Зои Салданья за работу в «Эмилии Перес».

Самым оригинальным киноэкспертам показался сценарий «Аноры», а самым адаптированным — триллера «Конклав». В категории лучший международный фильм победила лента «Я всё ещё здесь», приз за лучший короткометражный фильм достался ленте «Я не робот», а картина «Нет другой земли» оказалась лучшей среди документалок. В короткометражной документалистике победу одержал фильм «Единственная девушка в оркестре». Лучшим полнометражным анимационным проектом стал «Поток», а среди анимации короткометражного формата равных не нашлось мультику «В тени кипариса».