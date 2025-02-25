Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 15:49

Не родись красивой: Самая уродливая собака Британии поучила пёсий «Оскар»

Собачка Пегги из фильма «Дэдпул и Росомаха» поучила пёсий «Оскар»

Собачка Пегги. Фото © Wikipedia

Собачка Пегги. Фото © Wikipedia

Пятилетняя собачка Пегги, которая сыграла в фильме «Дэдпул и Росомаха», получила премию Fido Award, которая считается пёсьим аналогом «Оскара». Она стала первой в номинации «Лучшая в мире» и получила специальный ошейник, рассказали в соцсетях премии.

Пегги — помесь мопса и китайской хохлатой. Она уже признанная «звезда» — играла в кино вместе с именитыми актёрами Голливуда — Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом — и даже прошлась вместе с ними по ковровой дорожке на премьере. А в 2023 году хвостатая победила в конкурсе «Самая уродливая собака Великобритании».

20 зверей из России, Британии, Португалии и Беларуси борются за «Лохматый Оскар»
20 зверей из России, Британии, Португалии и Беларуси борются за «Лохматый Оскар»

А вот российскую собачку Ириску, которая снялась в фильме «Операция «Холодно» и обзавелась личной станицей на «Кинопоиске, до участия в пёсьем «Оскаре» не допустили. Европейские санкции, как оказалось, распространяются даже на животных.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Животные/ домашние питомцы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar