Не родись красивой: Самая уродливая собака Британии поучила пёсий «Оскар»
Собачка Пегги из фильма «Дэдпул и Росомаха» поучила пёсий «Оскар»
Собачка Пегги. Фото © Wikipedia
Пятилетняя собачка Пегги, которая сыграла в фильме «Дэдпул и Росомаха», получила премию Fido Award, которая считается пёсьим аналогом «Оскара». Она стала первой в номинации «Лучшая в мире» и получила специальный ошейник, рассказали в соцсетях премии.
Пегги — помесь мопса и китайской хохлатой. Она уже признанная «звезда» — играла в кино вместе с именитыми актёрами Голливуда — Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом — и даже прошлась вместе с ними по ковровой дорожке на премьере. А в 2023 году хвостатая победила в конкурсе «Самая уродливая собака Великобритании».
А вот российскую собачку Ириску, которая снялась в фильме «Операция «Холодно» и обзавелась личной станицей на «Кинопоиске, до участия в пёсьем «Оскаре» не допустили. Европейские санкции, как оказалось, распространяются даже на животных.