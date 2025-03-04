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4 марта, 14:12

Кинокритик счёл несправедливой победу «посредственной» «Аноры» в пяти номинациях «Оскара»

Кинокритик Шнейдеров: «Анора» не заслужила пять «Оскаров», фильм посредственный

Юра Борисов. Обложка © Кадр из фильма «Анора». Режиссёр и сценарист Шон Бэйкер / Kinopoisk

Юра Борисов. Обложка © Кадр из фильма «Анора». Режиссёр и сценарист Шон Бэйкер / Kinopoisk

Фильм «Анора» получил не очень честное количество «Оскаров», такое мнение выразил член Правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров, назвавший картину посредственной. Также в беседе с «Царьградом» он посетовал, что статуэтку не забрала актриса Деми Мур за роль в фильме «Субстанция».

«Пять «Оскаров» отдать, на мой субъективный взгляд, весьма посредственному фильму это перебор. То есть я абсолютно согласен с присуждением «Оскара» Кирану Калкину. Меня, правда, удивило, что за роль второго плана, потому что у него, конечно, одна из главных ролей. Мне очень жаль Деми Мур, которая не получил «Оскар» за «Субстанцию», — сказал Шнейдеров.

По его мнению, присуждение главной премии «Аноре» выглядит несправедливо — лента совершенно предсказуема, достаточно скучна и примитивна по своей идее.

Фильм держится на русских: В Госдуме огорчились, что Борисов не получил «Оскар» за «Анору»
Фильм держится на русских: В Госдуме огорчились, что Борисов не получил «Оскар» за «Анору»

Напомним, что комедийно-драматический фильм «Анора» получил пять премий «Оскар»: за лучший фильм, лучшую режиссуру Шона Бэйкера, лучшую главную женскую роль для Майки Мэдисон, лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. К сожалению, Юра Борисов, который был номинирован за лучшую роль второго плана, не смог завоевать эту престижную награду.

Наталья Афонина
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