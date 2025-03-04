Кинокритик счёл несправедливой победу «посредственной» «Аноры» в пяти номинациях «Оскара»

Фильм «Анора» получил не очень честное количество «Оскаров», такое мнение выразил член Правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров, назвавший картину посредственной. Также в беседе с «Царьградом» он посетовал, что статуэтку не забрала актриса Деми Мур за роль в фильме «Субстанция».

«Пять «Оскаров» отдать, на мой субъективный взгляд, весьма посредственному фильму — это перебор. То есть я абсолютно согласен с присуждением «Оскара» Кирану Калкину. Меня, правда, удивило, что за роль второго плана, потому что у него, конечно, одна из главных ролей. Мне очень жаль Деми Мур, которая не получил «Оскар» за «Субстанцию», — сказал Шнейдеров.

По его мнению, присуждение главной премии «Аноре» выглядит несправедливо — лента совершенно предсказуема, достаточно скучна и примитивна по своей идее.