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3 марта, 16:39

Фильм держится на русских: В Госдуме огорчились, что Борисов не получил «Оскар» за «Анору»

Депутат Гусев: Жаль, что Борисов не взял «Оскар», его персонаж — ключевой

Депутат ГД Дмитрий Гусев огорчён тем, что актёр Юра Борисов не взял «Оскар» за роль в картине «Анора». По его мнению, весь фильм «держится на русских», что служит очередным подтверждением важности российской культуры для мира.

«Посмотрел фильм «Анора» сразу, как он вышел. Это о настоящих ценностях, о любви. И что особенно важно — всё в фильме держится на русских. И наша культура важна для мира, потому что именно мы, русские, понимаем, как передать — что главное в жизни, что не главное, а что по-настоящему ценно. <...> Жаль, что Юра Борисов не получил «Оскар». Фильм получился отличным именно благодаря его игре. Герой Борисова там ключевой персонаж», — поделился он в беседе с «Газетой.ru».

Парламентарий выразил сожаление, что Борисов не получил «Оскар», ведь фильм вышел отличным именно благодаря его игре. Герой Борисова Игорь является ключевым в картине, заключил Гусев.

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Напомним, что драматическая лента «Анора» выиграла сразу пять «Оскаров»: за лучший фильм, лучшую режиссуру Шона Бэйкера, лучшую главную женскую роль Майки Мэдисон, лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. Увы, но номинированный на лучшую роль второго плана Юра Борисов престижную статуэтку не выиграл.

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Обложка ©

ТАСС / AP / John Locher

Юрий Лысенко
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