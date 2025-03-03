Фильм держится на русских: В Госдуме огорчились, что Борисов не получил «Оскар» за «Анору»

Депутат ГД Дмитрий Гусев огорчён тем, что актёр Юра Борисов не взял «Оскар» за роль в картине «Анора». По его мнению, весь фильм «держится на русских», что служит очередным подтверждением важности российской культуры для мира.

«Посмотрел фильм «Анора» сразу, как он вышел. Это о настоящих ценностях, о любви. И что особенно важно — всё в фильме держится на русских. И наша культура важна для мира, потому что именно мы, русские, понимаем, как передать — что главное в жизни, что не главное, а что по-настоящему ценно. <...> Жаль, что Юра Борисов не получил «Оскар». Фильм получился отличным именно благодаря его игре. Герой Борисова там ключевой персонаж», — поделился он в беседе с «Газетой.ru».