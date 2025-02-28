Не то, чем кажется: Почему такие идеальные мужчины из турецких сериалов — психопаты

Турецкие сериалы захватили сердца миллионов зрителей по всему миру, очаровав их яркими красками, увлекательными сюжетами и, конечно же, харизматичными героями. Однако за внешней привлекательностью и романтическим ореолом часто скрывается горькая правда: многие из этих «идеальных» мужчин, ставшие объектами обожания и подражания, на деле оказываются токсичными личностями, проявляющими нарциссизм, манипуляции и эмоциональное насилие.

Сегодня вместе с клиническим психологом Станиславом Самбурским мы разберём распространённые образы «турецких красавцев» и покажем, почему их поведение далеко от идеала, а слепое подражание им может быть опасно для реальных отношений. Вы удивитесь, узнав, что типичные паттерны поведения, характерные для героев турецких сериалов, на деле негативные.

Фото © Кадр из сериала «Чёрно-белая любовь», режиссёры Эмир Кхалильзаде, Ясин Услу, сценаристы Эйлем Джанполат, Сема Эргенекон, Эркан Биргёрен / Kinopoisk

Мы уже рассказывали вам, в чём отличия психопата и маньяка и по каким признакам их определить. Но напомним, что оба типа людей имеют общую черту: и те, и другие — виртуозы в создании впечатлений. Они уверены в себе и невероятно харизматичны.

С точки зрения психологии уверенность и харизма — это признаки сильного мужчины. Женщины считывают такое поведение как привлекательную черту, даже если герой токсичен. Станислав Самбурский Клинический психолог

Таких героев легко найти в любом турецком сериале. Там каждый мужчина знает, как посмотреть на женщину и что сказать, чтобы она почувствовала себя особенной. Эта уверенность и обаяние попадают прямо в сердце каждой зрительницы.

Однако нередко именно такое поведение и выдаёт в главном турецком ловеласе токсичного психопата. Удивлены? Сейчас мы перечислим основные приёмчики мужчин из турецких сериалов, благодаря которым главные герои влюбляют в себя не только героиню, но и дам со всего света по ту сторону экрана.

Эмоциональные качели: адреналин и зависимость

Фото © Кадр из сериала «Постучись в мою дверь», режиссёры Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, сценаристы Эрдем Ачикгёз, Ешим Чытак, Дилек Иигюн / Kinopoisk

Ещё одна отличительная особенность героев турецких сериалов — это их навык использования эмоциональных качелей. «Сегодня он осыпает свою возлюбленную цветами, комплиментами и подарками, а завтра находит способ игнорировать её или даже поднять на неё руку», — поясняет психолог. Люди застревают в отношениях, где создаётся эффект «американских горок» из-за зависимости от этого адреналина.

Наблюдать за такой историей со стороны, зная, что ты в безопасности, фантастически интересно. К тому же можно крикнуть в экран: «Дура, что ж ты делаешь? Он тебя использует!» — и как будто сказать это своему собственному нарциссу, который рядом. Станислав Самбурский Клинический психолог

С точки зрения психологии непредсказуемость героев активирует выброс дофамина. Зрительницы зависают в ожидании, когда герой снова станет идеальным, чтобы получить новую дозу удовольствия.

Спасти и изменить: мечта каждой женщины

Фото © Кадр из сериала «Чёрная любовь», режиссёры Хилал Сарал, Экин Пандир, сценаристы Аныл Эке, Бурджу Гёргюн Топташ, Озлем Йылмаз / Kinopoisk

Многие сюжеты турецких сериалов построены вокруг близкой россиянкам идеи — спасти или изменить мужчину своей мечты. Мысль о том, что твоя любовь может облагородить чудовище, греет душу. Женщины прилипают к экранам в надежде, что главная героиня сможет это сделать.

Рассматривая героев турецких сериалов, женщины зачастую проецируют на них свои мечты о принце на белом коне. Станислав Самбурский Клинический психолог

Операторы и режиссёры знают об этом и невероятно красиво снимают крупные планы, создают множество эротичных сцен. Герой с голым торсом выходит из бассейна, сидит на пляже в расстёгнутой рубашке, «случайно» сталкивается с героиней в спортзале. Сексуализация образов героев турецких сериалов поставлена на поток.

Магия экрана и реальность

Фото © Кадр из сериала «Зимородок», режиссёры Бурджу Алптекин, Алптекин Бозкурт, сценаристы Мехмет Барыш Гунгер, Leyla Uslu Oter, Çagri Çam и др. / Kinopoisk

К тому же на экране харизматичный герой турецкого сериала находится на расстоянии вытянутой руки. Зрительницы могут наблюдать за его внешней привлекательностью, замечать токсичное поведение, но понимать, что это только магия кино.

В жизни отношения с психопатами и нарциссами зачастую оказываются разрушительными. Ваш восхитительно красивый коллега, который даже в постели говорит только о себе, вызывает эмоциональное истощение, а не восторг. Станислав Самбурский Клинический психолог

Смотреть на героев сериала можно без риска свалиться в неуверенность и хронический стресс от общения или отношений, в которых есть только имитация любви. На большее психопаты и нарциссы не способны: их любовь — это только имитация чувств.

В жизни тоже бывают сериалы. И иногда они скандальнее турецких

Фото © Кадр из сериала «Чёрная любовь», режиссёры Хилал Сарал, Экин Пандир, сценаристы Аныл Эке, Бурджу Гёргюн Топташ, Озлем Йылмаз / Kinopoisk

И в качестве примера, насколько часто женщины покупаются на турецких красавчиков, думая, что те будут как герои их любимых сериалов, клинический психолог Станислав Самбурский рассказал свой случай из практики.

«Моя клиентка, назовём её Анной, познакомилась с мужчиной, Омаром, во время отпуска в Турции. Он осыпал её вниманием, комплиментами и возил по всему побережью, создавая иллюзию «любви с первого взгляда». Омар был настоящим восточным принцем: ухаживал, дарил подарки, говорил правильные слова. Анна была очарована, и две недели отпуска пролетели как миг.

Отдых закончился, Анна вернулась в Екатеринбург, но мысли об Омаре не покидали её. Она распечатала их совместную фотографию и поставила в рамке на столе, чтобы сохранить воспоминание о том лете на море. Но чувства не остыли — наоборот, они так забурлили, что через неделю она бросила работу и, не предупредив, полетела к своему принцу.

Фото © Кадр из сериала «Зимородок», режиссёры Бурджу Алптекин, Алптекин Бозкурт, сценаристы Мехмет Барыш Гунгер, Leyla Uslu Oter, Çagri Çam и др. / Kinopoisk

Приехав в Аланию, она обнаружила, что у Омара уже другая женщина. И Анна больше не нужна. Да и не была нужна. Омар встретил её без тени смущения и даже не пытался объяснить ситуацию или извиниться. Для него Анна была просто ещё одной главой в его книге покорённых сердец, которую мужчина закрыл, как только она уехала. Равнодушие к чувствам Анны — яркий признак психопатической личности. Свой вопрос решил и переходит к другой».