По каким признакам определить, что перед вами маньяк, и как выжить на свидании с психопатом

Испортить вам жизнь могут не только критики и завистники, но ещё и те, от кого особенно больно получить нож в спину. Иногда в прямом смысле. Зима подходит к концу, а значит, впереди время любви и свиданий. Сейчас нужно быть особенно осторожными, так как вместе с подснежниками «оттаивают» и тяжёлые ментальные болезни, которые превращают адекватных людей в психопатов и убийц. Как обезопасить себя на первом свидании и понять, что ваш избранник — Чикатило, расскажем в материале.

Чем отличается маньяк от психопата

Маньяк и психопат — не одно и то же. У них разные повадки. Фото © «Сияние» (1980), режиссёр Стэнли Кубрик, сценаристы Стэнли Кубрик, Дайан Джонсон, Стивен Кинг / Kinopoisk

По мнению профессионального психиатра Геннадия Гуревича, у маньяков действительно может быть диагноз. Судя по случаям из судебной практики, их поведение строго ритуализировано. Кроме того, все действия таких мужчин (и женщин) подчинены навязчивым мыслям, появляющимся в их головах из-за неотступного желания мучить, убивать, причинять разный вред. Клиническая картина, по мнению Гуревича, похожа на ОКР, то есть обсессивно-компульсивное расстройство. Термин звучит страшно, но становится кристально ясным, если перевести его на обычный русский. Обсессии — это и есть навязчивые мысли, а компульсии — это навязчивые действия. Но нормальный человек с таким расстройством не ведёт себя как маньяк: он просто навязчиво моет руки после каждого контакта с «заражённой» поверхностью или считает вслух до определённого числа, перед тем как выйти из дома. Маньяком маньяка делает выбор в пользу насилия. Плюсы маньяков: они предсказуемы. Минусы: вам придётся постараться, чтобы остаться в живых после встречи с ними.

Психопатия — тоже диагноз. В случае психопатов мы имеем дело с человеком, который страдает расстройством личности. Главные симптомы этого расстройства — импульсивность, стремление к власти и полное отсутствие эмпатии. Психопаты могут применять насилие, но не в такой экстраординарной манере, как маньяки. Плюсы психопатов: они вряд ли вас убьют, так как критика по отношению к своим действиям у них всё же присутствует. Минусы: они очень непредсказуемы.

Признаки, по которым можно понять, что перед вами маньяк или психопат

Есть несколько красных флагов, по которым легко определить маньяка или психопата. Фото © «Сплит» (2017), режиссёр М. Найт Шьямалан, сценарист М. Найт Шьямалан / Kinopoisk

В разговоре с интернет-изданием «Страсти» Гуревич рассказал, по каким главным признакам можно определить маньяка или психопата. Во-первых, маньяки стремятся к идеальному образу жизни. Они могут быть аккуратны, педантичны и слишком требовательны к себе и окружающим. Если мужчина просит вас никому не рассказывать о свидании — это определённо красный флаг. Он либо психопат-изменщик, либо действительно маньяк. Странные ритуалы вместе с зацикленностью на деталях — это характерная черта маньяка.

У психопатов другая стратегия: они подчёркнуто доминантны, сразу стараются поставить себя в главенствующее положение. Для них главное — полностью подчинить вас своей воле. Если мужчина пытается «продавить» выбранное им место свидания, перед вами, скорее всего, психопат.

Психопаты часто производят впечатление харизматичных и уверенных в себе людей. Но не стоит путать романтику с гиперопекой. Если мужчина сразу начинает вести себя как «хозяин» — диктует, как вам одеться на свидание, пытается контролировать ваши слова и поступки, — есть повод насторожиться. Кроме того, обратите внимание, как часто кавалер выходит из себя, даже в шутку. Психопаты склонны к вспышкам гнева и легко проявляют агрессию. Геннадий Гуревич Психиатр, доктор медицинских наук

Как помочь себе в опасной ситуации

В опасной ситуации можно себе помочь: маньяки и психопаты не всесильны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Есть несколько хороших способов, чтобы обезопасить себя до, во время и после свидания. Эти лайфхаки помогут вам сохранить здоровье и жизнь. Самое главное — не стесняйтесь сказать нет или попросить о помощи. Ваше самочувствие важнее, чем вежливость или комфорт незнакомого мужика.

Расскажите друзьям и родственникам, где пройдёт свидание.

Сделайте селфи с мужчиной и выложите в соцсетях. Так вы чётко даёте понять: контакт зафиксирован.

Действуйте хладнокровно, не паникуйте: они питаются вашим страхом.

Не соглашайтесь на поездки в лес или домой, выбирайте людные места.

Привлеките внимание окружающих, если что-то идёт не по плану: разбейте посуду, пошумите.

Привыкайте носить с собой легальные средства самообороны, например перцовый баллончик. Да, даже на свиданиях. Они будут интереснее, с особой, неповторимой «перчинкой».