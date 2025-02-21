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21 февраля, 06:40

Выдаёт личное мнение за факты: Россиянам объяснили, как вычислить лжепсихолога

Психолог Цветков: Лжепсихологи выдают личное мнение за факты

Россияне, желающие получить профессиональную психологическую помощь, рискуют нарваться на самозванцев, которые вместо научного подхода смотрят на проблемы клиентов через призму собственного восприятия мира, а личное мнение выдают за неопровержимые факты. Об этом предупредил психолог Роман Цветков.

По его словам, лжепсихолог может навязать собеседнику собственную призму восприятия. Однако, к сожалению, далеко не всегда клиент может вовремя распознать уловки непрофессионала. Ещё одна отличительная черта самозванца — эмоциональная вовлечённость в проблемы человека, тогда как настоящий специалист остаётся нейтральным.

«Если же тот, кто называет себя психологом, находится в эмоциональном напряжении, то это значит, что он проживает ситуацию с клиентом, что говорит о его непрофессионализме», — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

Он также отметил, что лжепсихологи, как правило, опираются на стереотипы и упрощения, а не изучают особенности каждого конкретного человека. Более того, вместо использования научных методов они могут манипулировать клиентом, чтобы вызвать у него доверие.

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Напомним, ранее в Госдуме захотели запретить работать психологам без высшего образования. Кроме того, россиян предупредили об опасности лжепсихологов. А ещё названы «тревожные звоночки», после которых нужно обратиться к школьному психологу.

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Борис Эльфанд
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