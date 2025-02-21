Аскеза на желание: Психолог раскрыла опасность модной духовной практики

Набирающая среди россиян практика аскезы, то есть самоограничений ради исполнения желаний, представляет серьёзную опасность, уверена клинический психолог Дарья Сальникова. По её словам, физические ограничения, например, отказ от употребления конкретных продуктов, может привести к психологическим проблемам.

«Избавление от такой зависимости болезненно в психологическом плане. Допустим, если кто-то постоянно ест шоколад и вдруг попытается перейти с него на мандарины, это будет неравноценная и неравноправная замена. Ведь без одного у него не получается обходиться, а другое ему просто нравится», — отметила эксперт.