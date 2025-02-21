Аскеза на желание: Психолог раскрыла опасность модной духовной практики
Психолог Сальникова считает практику аскезы ради исполнения желаний опасной
Набирающая среди россиян практика аскезы, то есть самоограничений ради исполнения желаний, представляет серьёзную опасность, уверена клинический психолог Дарья Сальникова. По её словам, физические ограничения, например, отказ от употребления конкретных продуктов, может привести к психологическим проблемам.
«Избавление от такой зависимости болезненно в психологическом плане. Допустим, если кто-то постоянно ест шоколад и вдруг попытается перейти с него на мандарины, это будет неравноценная и неравноправная замена. Ведь без одного у него не получается обходиться, а другое ему просто нравится», — отметила эксперт.
Она подчеркнула в беседе с «Москвой 24», что резкие самоограничения могут обернуться развитием синдрома отмены. Иными словами, сторонники аскезы повышают риски психологической ломки, при которой можно впасть в тоску. А испорченное настроение никак не поможет в исполнении желаний, полагает психолог.
Кстати, «аскеза» вошла в шорт-лист слов 2024 года «Грамоты.ру». Кроме того, россиянам объяснили, как правильно взять аскезу и не навредить себе.