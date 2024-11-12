Как правильно взять аскезу и не навредить себе: Советы психолога
Психолог Валуева: Прежде чем брать аскезу, надо чётко определить цель
В последнее время в медиапространстве всё чаще продвигают такое понятие как аскеза. Это добровольное ограничение в определённых потребностях и удовольствиях. Например, отказ от некоторых продуктов питания, алкоголя, бранных слов, соцсетей или секса. Аскезу берут, чтобы получить что-то взамен или очистить тело и душу. Но как это сделать правильно, чтобы не навредить организму, рассказала 360.ru психолог Анастасия Валуева.
«Подготовка и применение аскезы требуют осторожности, чтобы избежать психологических и физических последствий», — объяснила эксперт.
Прежде чем брать аскезу, она посоветовала чётко определить цель и понять, зачем это вам надо. Ограничения должны быть осознанными, тогда будет мотивация и силы выдержать их. Кроме того, следует изучить возможные риски для здоровья. Неконтролируемая аскеза может привести к повышенной тревожности, депрессии, истощению и социальной изоляции. Начинайте с маленьких шагов, чтобы организм привык к изменениям.
Чтобы справиться со стрессом, надо обучиться техникам саморегуляции. Это могут быть медитации, практики, связанные с дыханием и прочее. Они помогут поддерживать эмоциональный баланс и не испытывать сильного внутреннего сопротивления. Также важно держать аскезу под наблюдением наставника, общаться с людьми с подобным опытом, добавила психолог.
Ранее россиянам, которые хотят сделать капитальный ремонт, предложили интересную аскезу. Как оказалось, отказ от 1600 чашек кофе или 712 перекусов поможет выручить более полумиллиона рублей. Для ремонта от миллиона и более придётся отказаться от 3200 чашек кофе или 1425 перекусов — в среднем житель РФ выпивает столько за три года.