Как правильно взять аскезу и не навредить себе: Советы психолога

В последнее время в медиапространстве всё чаще продвигают такое понятие как аскеза. Это добровольное ограничение в определённых потребностях и удовольствиях. Например, отказ от некоторых продуктов питания, алкоголя, бранных слов, соцсетей или секса. Аскезу берут, чтобы получить что-то взамен или очистить тело и душу. Но как это сделать правильно, чтобы не навредить организму, рассказала 360.ru психолог Анастасия Валуева.

«Подготовка и применение аскезы требуют осторожности, чтобы избежать психологических и физических последствий», — объяснила эксперт.

Прежде чем брать аскезу, она посоветовала чётко определить цель и понять, зачем это вам надо. Ограничения должны быть осознанными, тогда будет мотивация и силы выдержать их. Кроме того, следует изучить возможные риски для здоровья. Неконтролируемая аскеза может привести к повышенной тревожности, депрессии, истощению и социальной изоляции. Начинайте с маленьких шагов, чтобы организм привык к изменениям.

Чтобы справиться со стрессом, надо обучиться техникам саморегуляции. Это могут быть медитации, практики, связанные с дыханием и прочее. Они помогут поддерживать эмоциональный баланс и не испытывать сильного внутреннего сопротивления. Также важно держать аскезу под наблюдением наставника, общаться с людьми с подобным опытом, добавила психолог.