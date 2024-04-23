Аскеза на три года: Подсчитано количество чашек кофе, о которых придётся забыть ради ремонта

Для того чтобы сделать капитальный ремонт в квартире стоимостью от полумиллиона рублей, нужно отказаться от 1600 чашек кофе или 712 перекусов. Для ремонта от миллиона и более придётся отказаться от 3200 чашек кофе или 1425 перекусов — в среднем россиянин выпивает столько за три года. Соответствующие расчёты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Аналитики сервиса "Профи", выяснявшие, как сэкономить россиянам, исходили из того, что средняя стоимость кофе в России составляет 400 рублей. Если добавить к напитку небольшой перекус, расход вырастет до 900 рублей. По данным исследования, в среднем россияне выпивают 1000 чашек кофе за девять месяцев. Таким образом, если жители России откажутся от кофе на год, то они сэкономят более полумиллиона рублей на ремонте квартиры.

Капитальный ремонт, включающий в себя перенос стен, перепланировку помещения и разработку новой схемы подключения инженерных коммуникаций (водопровода, отопления, электросетей) стоит от 16 000 тысяч рублей за квадратный метр. Если брать среднюю площадь квартиры одинокого человека (40 кв. м), то на капитальный ремонт нужно будет потратить минимум 640 тысяч рублей. То есть отказаться от 1600 чашек кофе или 712 перекусов — столько россияне покупают в среднем за полтора года.

Для евроремонта отказаться от спонтанных перекусов и кофе придётся на два года: его средняя стоимость в Москве начинается от 18 000 рублей за квадратный метр — это от 1800 чашек кофе или 800 перекусов в кафе. Дизайнерский ремонт обойдётся от 20 тысяч рублей за квадратный метр — 890 перекусов или 2000 чашек кофе.

Кроме того, нужно учесть расходы на дизайн-проект. Для квартир площадью свыше 50 квадратов его разработка часто бесплатная, но если у вас маленькая площадь — готовьтесь отдать строителям от 1500 рублей за квадратный метр, или в среднем 150 чашек кофе за квартиру 40 кв. м. Если же вы решили установить натяжные потолки, придётся отказаться от 36 перекусов или 80 чашек кофе на два месяца — цены специалистов начинаются от 800 рублей за квадратный метр.