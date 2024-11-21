В шорт-лист слова 2024 года «Грамоты.ру» вошли «скуф», «абьюз» и «аскеза»
11 слов, среди которых «инсайт», «вайб», «нарратив», «абьюз» и «аскеза», стали главными претендентами на слово 2024 года по версии портала «Грамота.ру».
Портал «Грамота.ру» отобрал список из 11 слов, которые претендуют на звание «слово года» в 2024-м. Среди них оказались — «осознанность», «прилёт», «пов», «сап», «скуф», «нормис» и другие. Об этом сообщается на официальном сайте портала.
При отборе специалисты учитывали частотность употребления в СМИ, поисковых запросах, а также проверили на общественную значимость. Выбранное в итоге слово войдёт в метасловарь портала.
А ранее Life.ru писал, что «нейросеть» стала словом 2023 года по версии портала «Грамота.ру». Согласно мнению экспертов, выбранное слово интересно тем, что всё чаще употребляется в текстах и входит в большой список популярных технологических слов.
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