Британский словарь Collins выбрал слово 2024 года

Британский словарь английского языка Collins Dictionary назвал словом года прилагательное «brat». В последнее время оно приобрело значение уверенного, независимого и гедонистического отношения.

«Brat» стало одним из самых обсуждаемых слов 2024 года благодаря выходу альбома британской певицы Charli XCX с одноимённым названием. Прилагательное стало «культурным феноменом» и образом жизни многих людей, которые вдохновились отсутствием серьёзности, непостоянностью и неряшливостью рейв-культуры.

В прошлом году британский словарь выбрал словом года термин AI (ИИ, искусственный интеллект). Специалисты проанализировали тексты, которые были опубликованы за год по всему миру: на различных сайтах, в вышедших книгах, а также звучавшие по радио и телевидению. Общий объём изученного материала составил 20 миллиардов слов.