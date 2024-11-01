Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 10:46

Британский словарь Collins выбрал слово 2024 года

Британский словарь Collins назвал прилагательное brat словом 2024 года

Британский словарь английского языка Collins Dictionary назвал словом года прилагательное «brat». В последнее время оно приобрело значение уверенного, независимого и гедонистического отношения.

«Brat — прилагательное, характеризующееся уверенным, независимым и гедонистическим отношением», — сообщается на сайте словаря.

«Brat» стало одним из самых обсуждаемых слов 2024 года благодаря выходу альбома британской певицы Charli XCX с одноимённым названием. Прилагательное стало «культурным феноменом» и образом жизни многих людей, которые вдохновились отсутствием серьёзности, непостоянностью и неряшливостью рейв-культуры.

В прошлом году британский словарь выбрал словом года термин AI (ИИ, искусственный интеллект). Специалисты проанализировали тексты, которые были опубликованы за год по всему миру: на различных сайтах, в вышедших книгах, а также звучавшие по радио и телевидению. Общий объём изученного материала составил 20 миллиардов слов.

Издательство Оксфордского словаря назвало слово 2023 года
Издательство Оксфордского словаря назвало слово 2023 года
Обложка ©

Freepik

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Великобритания
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar