Дофаминовая ловушка: Шопоголикам объяснили, как прекратить «лечиться» ненужными покупками

Россияне всё чаще используют шоппинг как способ психотерапии. Он стимулирует серотонин, который отвечает за чувство удовлетворения, и выброс дофамина, который даёт ощущение радостного предвкушения товара. Однако человек, сам того не замечая, может попасть в ловушку. В беседе с Life.ru психолог Александр Кичаев рассказал, как избавиться от дешёвых дофаминов, получаемых от покупок на маркетплейсах.

По мнению эксперта, к интернет-покупке всегда добавляется ожидание доставки и приятного сюрприза. Человек в этот момент отвлекается от своих переживаний и проблем.

Пока он занимается так называемым скринингом или скроллингом этих вещей, он переключает своё внимание, и происходит отвлечение от негатива. Кроме того, шоппинг повышает самооценку. Человек думает: «Я могу себе позволить покупки, значит, я чего-то в этом мире значу, я привлекателен». Психолог Александр Кичаев

Психолог отмечает, что шоппинг особенно важен для женщин. Он становится способом сделать себя более привлекательной. Однако Кичаев предупреждает об опасности так называемой дофаминовой ловушки, когда человек перестаёт получать удовольствие от других источников — работы, общения с близкими, хобби.

«Он знает уже проверенный способ выработки дофамина и постоянно прибегает к нему, получая радость и предвкушение только от покупок. В итоге происходит выгорание. Замещаются источники радости в жизни, а сами покупки со временем перестают радовать, если они совершаются в разумных количествах. Хочется всё больше и больше, как у наркомана, которому для получения удовольствия нужно постоянно увеличивать дозу», — уверен эксперт.

Кичаев поделился инструкцией для таких ситуаций. Он советует не совершать импульсивные покупки в состоянии стресса. В это время лучше переключиться на спорт, хобби, секс или другое занятие. Психолог также рекомендует заранее выписывать себе бюджет, если речь идёт об интернет-покупках. Например, на месяц выделить 10 тысяч рублей и чётко установить для себя «красную линию»: больше этой суммы тратить нельзя.

Если превышаете лимит, придумайте для себя наказание. Например, лишите себя сладкого или других удовольствий. Желательно также установить периодичность покупок. Например, заходить на маркетплейсы не чаще одного раза в неделю. Психолог Александр Кичаев

Кроме того, деньги и время должны быть лимитированы. А если импульсивная покупка всё-таки была совершена, эксперт советует по возможности возвращать товар. Если самоограничение не срабатывает, то стоит обратиться к специалисту.