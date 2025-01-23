В Госдуме призвали россиян к самозапрету покупок на маркетплейсах

Вице-спикер Государственной думы, представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил с предложением внедрить функцию самозапрета на совершение покупок через маркетплейсы. Об этом сообщили в пресс-службе фракции.

Даванков направил соответствующий запрос в Минэкономразвития, обратив внимание на проблему импульсивных покупок. Он сослался на данные ВЦИОМ за 2023 год, согласно которым 71% россиян хотя бы раз приобретали товары на маркетплейсах, а более половины из них делают заказы несколько раз в месяц и чаще.

Депутат пояснил, что рост популярности маркетплейсов с одной стороны упростил процесс покупок, но с другой вызвал ряд социальных и финансовых трудностей. В частности, это касается неконтролируемого потребления, когда пользователи совершают покупки, превышающие их финансовые возможности. По словам парламентария, такая зависимость от онлайн-шопинга негативно отражается на бюджете граждан и их отношениях с близкими.