Россияне смогут оформить самозапрет на кредиты через «Госуслуги»

В рамках законопроекта, направленного на борьбу с кибермошенничеством, Правительство планирует разрешить гражданам устанавливать запрет на оформление кредитов через «Госуслуги» или банковское приложение. Отменить его можно будет, обратившись в банк или МФЦ.

Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, кредитные организации будут обязаны проводить более детальную проверку заёмщиков, включая анализ их кредитной истории и банковского счёта. Кроме того, они должны будут предотвращать перечисление микрозаймов на счета третьих лиц. Если же произойдёт смена учётных данных или утечка личной информации, выдача кредитов онлайн временно приостановится, дабы мошенники не смогли получить средства нелегальным путём.