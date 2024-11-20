Минцифры хочет запретить отправку SMS во время звонков

Министерство цифрового развития России выразило намерение запретить отправку SMS-сообщений во время телефонных разговоров. Этот шаг ориентирован на защиту граждан от мошенников, которые используют данную функцию для кражи личных и конфиденциальных данных.

На данный момент обсуждение инициативы ведётся с операторами связи. Если мера будет одобрена, SMS-сообщения будут поступать пользователям только после завершения разговора. «Минцифры обсуждает с операторами вероятность запрета отправки SMS в момент голосового соединения. Можно настроить правила в сетях операторов, чтобы сообщения приходили только после звонка», — рассказал Максут Шадаев, глава Минцифры.

Минцифры совместно с операторами сотовой связи выявило несколько схем мошенничества, использующих SMS-сообщения, с помощью которых злоумышленники способны завладеть личными данными пользователей или списать деньги со счетов. Одна из распространенных практик — отправка сообщений от имени специалистов известных телекоммуникационных компаний. Эти сообщения могут содержать фальшивые уведомления о наличии задолженности, необходимости обновления информации или акциях, которые требуют от пользователя перейти по указанной ссылке.

Не менее опасны и поддельные «сообщения из банка», утверждающие, что другой человек оформил кредит на имя пользователя или информация по подозрительной операции на банковской карте. Такие манипуляции направлены на то, чтобы заставить пользователя предоставить конфиденциальную информацию: пароли, номера карт или коды, получаемые через SMS.

Запретить отправлять SMS-сообщения во время активных звонков — всего лишь одно из 30 нововведений, разрабатываемых в рамках борьбы с кибермошенничеством, которые впоследствии будут оформлены в виде законопроекта. Это изменение, хоть и выглядит небольшим, направлено на повышение уровня защиты пользователей, которые активно используют сотовые и банковские коммуникации.

Также в стране ожидается запуск в следующем году нацпроекта «Экономика данных», который предполагает создание интегрированной системы для противодействия киберпреступлениям.