Повторить за TikTok: В Госдуме нашли способ разблокировать Instagram* в России

В Государственной Думе нашли способ вернуть Instagram* для российских пользователей. Для этого руководство соцсети должно продать половину активов российским инвесторам, последовав примеру TikTok в США.

Как рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с SHOT, запрещённая соцсеть сможет снять с себя все запреты, если 50% её активов окажутся во владении акционеров из России. Тогда сервис будет разблокирован и доступен для всех пользователей, которые соскучились по красивым фотографиям и лайкам. Такой путь уже проделала другая социальная сеть — TikTok в Америке, которой Трамп обещал разблокировку, если США станут совладельцем активов компании.

Чернышов подчеркнул, что важно осуществлять управление платформами на равных условиях, учитывая при этом национальные интересы государства. Таким образом Россия смогла бы показать свою открытость к сотрудничеству с глобальными корпорациями и предприятиями на принципах взаимного уважения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможной разблокировки Instagram* на территории государства. По его словам, доступ к запрещённой соцсети следует возобновить в ближайшее время, но в текущей обстановке такой шаг не представляется возможным.