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24 июля, 16:16

Песков оценил возможность разблокировки Instagram* в России

Песков: Доступ к Instagram* лучше разрешить, но не в текущих условиях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о вероятности разблокировки Instagram* на территории нашей страны. По его словам, лучше как можно быстрее возобновить доступ к соцсети, однако не в текущих условиях.

"Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить [доступ к Instagram*]. Это моя точка зрения. Но мы живём с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения", — сказал представитель Кремля, выступая на фестивале новых медиа в мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.

Также Песков подчеркнул, что РФ должна использовать все платформы для донесения своей точки зрения, все российские СМИ "выкорчевали" из Европы.

Тем не менее Роскомнадзор в данный момент не рассматривает возможность снятия блокировки с Instagram*, заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 21 марта 2022 года компания Meta** была признана Тверским судом Москвы экстремистской организацией, а её деятельность запрещена и признана угрожающей конституционному строю РФ. Дискуссии о том, стоит ли снять ограничения с соцсетей, не прекращаются до сих пор. В Госдуме заявляли, что, если компания Meta** изменит свою политику в сторону свободной рыночной и позволит всем высказываться наравне, у неё появится шанс разблокировки в РФ. А вот в Совфеде не поддержали призывы к возобновлению деятельности Instagram* за "хорошее поведение".

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* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

** Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

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Unsplash / NordWood Themes

Наталья Демьянова
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