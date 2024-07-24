Песков оценил возможность разблокировки Instagram* в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о вероятности разблокировки Instagram* на территории нашей страны. По его словам, лучше как можно быстрее возобновить доступ к соцсети, однако не в текущих условиях.

"Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить [доступ к Instagram*]. Это моя точка зрения. Но мы живём с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения", — сказал представитель Кремля, выступая на фестивале новых медиа в мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.

Также Песков подчеркнул, что РФ должна использовать все платформы для донесения своей точки зрения, все российские СМИ "выкорчевали" из Европы.

Тем не менее Роскомнадзор в данный момент не рассматривает возможность снятия блокировки с Instagram*, заявили в пресс-службе ведомства.