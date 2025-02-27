Страдают и дети, и родители: Психолог раскрыла вред от гиперопеки

Стремление родителей дать ребёнку всё самое лучшее зачастую вынуждает их заботиться о наследнике значительно больше, чем о себе. А это чревато выгоранием, чувством тревоги и неоправданными ожиданиями благодарности, предупредила детский психолог для родителей Александра Аныкина.

Она подчеркнула в беседе с «Газетой.ru», что от чрезмерно заботливых родителей страдают и дети, которым гиперопека мешает столкнуться с реальной жизнью. В этом случае наследник растёт с ощущением, что всё в жизни должно быть так, как он хочет. У него не развивается навык осознания проблем и горя.