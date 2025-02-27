Страдают и дети, и родители: Психолог раскрыла вред от гиперопеки
Психолог Аныкина: Гиперопека мешает ребёнку столкнуться с реальной жизнью
Стремление родителей дать ребёнку всё самое лучшее зачастую вынуждает их заботиться о наследнике значительно больше, чем о себе. А это чревато выгоранием, чувством тревоги и неоправданными ожиданиями благодарности, предупредила детский психолог для родителей Александра Аныкина.
Она подчеркнула в беседе с «Газетой.ru», что от чрезмерно заботливых родителей страдают и дети, которым гиперопека мешает столкнуться с реальной жизнью. В этом случае наследник растёт с ощущением, что всё в жизни должно быть так, как он хочет. У него не развивается навык осознания проблем и горя.
«Обратной стороной медали являются авторитарные способы воспитания, которые, конечно, тоже идут из желания сделать как лучше, вырастить достойного человека», — добавила психолог, подчеркнув, что и этот подход травмирует ребёнка.
Ранее ВЦИОМ узнал, сколько детей нужно россиянам для полного счастья. Согласно исследованию, каждый второй гражданин хотел бы иметь троих или более наследников. Кстати, родителям назвали вопросы, которые помогут наладить диалог с детьми.