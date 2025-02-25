ВЦИОМ узнал, сколько детей нужно россиянам для полного счастья

Согласно опросу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 53% участников исследования в идеальных условиях хотели бы иметь троих и более детей. Результаты были опубликованы в Telegram-канале центра.

«Многодетные семьи становятся все более распространенным явлением в нашей стране. С 2014 года число многодетных семей в России увеличилось почти в два раза (на 1,8 раза). Все больше россиян стремятся к многодетной семье, и на сегодняшний день каждый второй опрошенный в идеальных условиях мечтает о трех и более детях (53%, что на 11 процентных пунктов больше по сравнению с 2017 годом)», - говорится в сообщении.

Наибольшее увеличение числа многодетных семей наблюдается среди людей в возрасте от 25 до 59 лет (в среднем в два раза), особенно среди тех, кто находится в возрасте 35-44 лет. Это связано с тем, что их репродуктивный период совпадает с активной государственной политикой по повышению рождаемости: если в 2014 году среди этой группы только 8% были многодетными, то к 2025 году их доля вырастет до 20%, что составляет рост в 2,5 раза.

Тем не менее, существует значительный разрыв между реальным и желаемым количеством детей: в среднем россияне имеют двух детей, хотя хотели бы иметь троих. Этот разрыв объясняется материальными трудностями, нехваткой ресурсов и времени, а также проблемами социальной и профессиональной адаптации родителей, особенно женщин, после рождения детей.

Идея о том, что «идеальная семья - многодетная», становится все более популярной во всех возрастных группах, особенно среди молодежи 18-24 лет (увеличение на 1,4 раза по сравнению с 2017 годом). Мужчины в 1,8 раза чаще женщин выражают желание иметь четырех и более детей (в 2017 году этот показатель составлял 1,5 раза). В то же время женщины чаще предпочитают иметь двоих детей.