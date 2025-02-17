В Госдуме предложили оплачивать многодетным семьям ипотеку из бюджета

В России семьи с четырьмя и более детьми смогут рассчитывать на полное погашение ипотеки за счёт бюджета. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму депутатом Ниной Останиной (КПРФ).

Согласно пояснительной записке к документу, его основная цель — привлечь дополнительные средства из федерального бюджета для решения жилищных проблем семей с детьми, улучшить их качество жизни и, что особенно важно, способствовать увеличению рождаемости.

Также предусмотрены меры поддержки для других групп граждан. Молодым семьям предлагается списание 10% долга при рождении первого ребенка и 20% — при рождении второго. Участники специальной военной операции смогут погасить 40% ипотеки, если у них есть один ребенок, и 60% — если двое. Семьи, имеющие троих детей, смогут получить скидку в размере 75% на ипотечный кредит.

Правительство уже отправило законопроект на доработку для уточнения вопросов финансирования этой инициативы.