Поднимают демографию: 10 семей российских знаменитостей с самым большим количеством детей

Эти звёзды точно ценят традиционные ценности! У них родилось не двое, не трое, а пятеро и семеро детей! Таким многодетным мамам и папам точно есть ради чего усердно работать и зарабатывать миллионы. Рассказываем о десяти российских звёздах, которые возглавляют многодетные семьи.

Наталья Водянова

Наталья Водянова стала мамой для пятерых детей, старший из которых сам уже бизнесмен. Фото © ТАСС / Marechal Aurore / ABACA

Супермодель и филантроп Наталья Водянова по совместительству — мама пятерых детей. Самому старшему из них 21 год, самому младшему — 9 лет. После пяти родов модель выглядит на все сто и успевает совмещать профессиональную деятельность с руководством благотворительным фондом «Обнажённые сердца», который помогает людям с аутизмом. Старший сын Водяновой, Лукас, зря времени не теряет — он учится в университете и продвигает собственный модный бренд.

Валерия и Иосиф Пригожин

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин воспитали на двоих шестерых детей. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Вы думаете, что Водянова — многодетная мать? Только не по сравнению с Валерией. На двоих у пары Валерия и Пригожин шесть детей. Трое ребятёнков Валерии — Анна, Артемий и Арсений — уже взрослые и стали для Иосифа как родные. У самого продюсера в прошлом браке появилось двое наследников: Дмитрий и Даная. Вместе супруги воспитывают общую дочь Елизавету. У них действительно очень большая и весёлая семья!

Иван и Оксана Охлобыстины

Охлобыстины завели шестерых детей в одном браке. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

У четы Охлобыстиных тоже шестеро детей. На этот раз все они родились в одном браке. Самой старшей дочери 25 лет, а младшему сыну — всего 16. У пары двое сыновей и четыре дочки. Две из них, Анфиса и Евдокия, уже вышли замуж и скоро сделают Охлобыстина дедушкой. Первой свадьбу сыграла Анфиса, но Евдокия ловко поймала букет.

Евгений Цыганов

Евгений Цыганов стал отцом для восьмерых детей. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Все предыдущие наши герои Евгению Цыганову могут только позавидовать. У него восемь детей. При этом семерых родила его первая гражданская жена Ирина Леонова. Потом актёр снимался в одном фильме с Юлией Снигирь, которая забеременела восьмым его ребёнком, им стал сын Фёдор. Цыганов и Леонова расстались, пока женщина была беременна седьмым отпрыском актёра. По словам Юлии, это общее решение Ирины и Евгения, в котором она участия не принимала.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова родила Джигану одного сына и четырёх дочерей. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Оксана Самойлова состоит в браке с рэпером Джиганом и родила ему четверых детей. Блогер и модель воспитывает сына Давида и трёх девочек, Ариелу, Лею и Майю. За этим наблюдают 15 миллионов подписчиков в её социальных сетях. Оксана после родов нисколько не пополнела и делится своим опытом и смешными выходками детей. Пятого ребёнка мы в скором времени тоже можем ожидать.

Сергей Безруков

Сергей Безруков не только сыграл Иисуса, он ещё и стал папой для пятерых деток. Фото © ТАСС / Вадим Ахметов / URA.RU

За свою актёрскую карьеру Сергей Безруков успел сыграть всех или почти всех, от Иисуса до Высоцкого. Помимо того, «Саша Белый» из «Бригады» стал отцом для пятерых детей. При этом их пятнадцатилетний брак с Ириной Безруковой был бездетным. Вторая жена, режиссёр Анна Матисон, родила актёру троих детей, а от актрисы Кристины Смирновой у «Есенина» есть сын и дочь.

Михаил Пореченков

Михаил Пореченков — отец пятерых детей. Они — его главное достижение. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

«Агент национальной безопасности» Михаил Пореченков — отец пятерых детей. У него трое сыновей и две дочери, а старший сын подарил Пореченкову внука. По его собственным словам, дети — главное достижение актёра, но почти все они от разных женщин и с некоторыми из них отношения не всегда были гладкими. Так, мать старшего сына Владимира, Ирина Любимцева, скончалась, когда тому было мало лет. В итоге Михаил не признал ребёнка, его воспитывали тётя и бабушка. Сейчас у мужчин тёплые дружеские отношения.

Александра Зверева

Александра Зверева родила четверых детей от разных мужчин. Фото © VK / Саша Зверева

Бывшая солистка группы «Демо», блогер, певица и диджей Саша Зверева — мать четверых детей. Первые двое родились в гражданском браке с сотрудником банка Ильёй Гусевым. Вторым мужем Зверевой стал музыкант Дмитрий Алмазов, от него та родила сына. Третий супруг — Дэн Уолбран, он тоже стал отцом благодаря Зверевой.

Оскар Кучера

Оскар Кучера — отец четырёх сыновей и одной дочери. Фото © VK / Оскар Кучера

Шоумен Оскар Кучера стал отцом для пятерых детей, среди которых четверо сыновей и дочка. Интересный факт: первый и второй сыновья актёра носят имя Александр. У обоих разные матери: психолог Майя Маркова и бизнес-леди Юлия. Самый младший родился в 2019 году, а всего Кучера вступал в три брака.

Стас Михайлов

У Стаса Михайлова в общей сложности шестеро детей. Фото © VK / Стас Михайлов

Любимец русских женщин Стас Михайлов передал свои благородные гены как минимум шести детям. На самом деле четырём: биологических детей у него как раз столько. Сын Никита родился в браке с Инной Горб, дочь Дарья — во время романа с Натальей Зотовой. Инна Канчельскис родила музыканту дочерей Иванну и Марию, а дети модели, Андрей и Ева, стали Стасу родными, несмотря на то что для них он всего лишь отчим.