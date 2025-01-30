«Там ломают детям жизнь»: Глава многодетной семьи из США рассказал о переезде в Россию

Не так давно Джозеф Шуцман, любящий муж Энн и заботливый отец семерых детей (три дочери и четыре сына), перевёз своё семейство из США в Россию. В беседе с «Царьградом» мужчина признался, что его вполне устраивала комфортная американская жизнь, престижная работа, дом, машина, однако идеологические разногласия с западным миром перевесили.

«Начали приниматься законы, связанные с хирургическими операциями для детей: удалением и пришиванием частей тела и так далее. Это и стало последней каплей. Они просто берут детей и творят с ними невесть что, по сути, физически и психически ломают ребёнку жизнь», — подчеркнул Шуцман.

Западные представления о «гендерной толерантности», «сексуальных меньшинств» и прочих извращениях буквально ломают общество, уверен собеседник издания. Он начал опасаться, что наследники вырастут и тоже попадут под влияние пропаганды. Поэтому американец принял решение спасти своих малышей. Кстати, самый младший появился на свет уже в России — мальчика назвали Мишей.

«Ясно помню день, когда мы решились [на переезд]. Ко мне в кабинет зашла жена и сказала: «Покупай билеты на самолёт в Россию прямо сейчас. Мы не останемся здесь с этими безумцами. Пожалуйста, увези меня и детей подальше отсюда», — отметил глава семейства.