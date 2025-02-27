Всего их 5: Как понять, какой язык любви у твоей второй половины и как себя с ней вести

Язык любви формируется в глубоком детстве и является наглядной иллюстрацией того, как мы хотим, чтобы к нам относились близкие люди, включая вторую половинку. Существует пять способов выражения своих чувств и привязанности к партнёру: слова поощрения, время, проведённое вместе, подарки, помощь и прикосновения. Сегодня Life.ru погрузится в тему чувств и расскажет, как работает каждый из языков любви, и что делать, чтобы быть с партнёром на одной волне.

Язык любви: слова поощрения

Какие языки любви существуют и как их определить. Фото © Freepik

Один из самых распространённых способов проявления любви, как рассказывает Life.ru кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова, — это слова поощрения. Радовать вторую половинку комплиментами нужно дозированно и по существу, стараясь избегать оценочных суждений «Ты круче всех» или «Ты супер». Большинство людей лучше воспринимают фразы одобрения или поддержки с использованием «я-сообщений», поэтому партнёру будет приятнее услышать вариации «Я в восторге от твоих кулинарных достижений» или «Мне очень нравится твой выбор свитера к этим брюкам».

Если у вашего партнёра такой язык любви: понаблюдайте за тем, как через слова близкий человек выражает чувства, и попробуйте вести себя аналогично. Делайте основной акцент на фразах и внимательно следите за тем, что и как говорите, поскольку при указанном канале восприятия вторая половинка будет гарантированно чутко реагировать на всё услышанное. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

Язык любви: время, проведённое вместе

В данном случае партнёр «измеряет» уровень любви (а также демонстрирует её сам) с помощью времени, проведённого вместе. Моменты, когда люди сидят на одном диване рядышком и изучают социальные сети в своих гаджетах, тут ни при чём.

Если вы пока в поиске идей, как проводить время вместе максимально качественно, ориентируйтесь на то, что работает всегда, — во время взаимодействия с близким человеком не отвлекайтесь на посторонние дела (мытьё посуды, переписку в соцсетях, уроки с ребёнком), проявляя интерес к процессу общения и демонстрируя обратную связь. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

«Совместный досуг должен быть качественным и полноценным, но это не значит, что вы обязаны полностью жить интересами второй половинки и надрывать голосовые связки с ней на футбольном матче», — поясняет эксперт. С другой стороны, партнёр тоже не должен испытывать восторг по умолчанию в результате еженедельного шопинга. Подходите к выбору варианта общего досуга вместе и обязательно найдёте то, что обоим придётся по душе.

Язык любви: подарки

Особенности каждого из пяти языков любви. Фото © Freepik

Мужская половина человечества выучила этот язык очень давно и часто говорит на нём со своими избранницами, проявляя внимание через подарки: цветы, ювелирные украшения и другие материальные маркеры чувств. Некоторые овладели им в совершенстве, другие — испытывают настоящие муки при выборе презента. «Между тем людям, говорящим на данном языке, не так важна ценность подарка, сколько само его получение, которое подтверждает, что они любимы и важны. Кстати, с таким же восторгом они принимают и презенты, сделанные своими руками», — обращает наше внимание клинический психолог.

Что делать, если у вашего партнёра такой язык любви: не гадайте, чтобы не ошибиться, а спросите напрямую, о чём мечтает вторая половинка. Вероятно, запрос партнёра будет связан с милым пустяком и окажется совсем необременительным. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

Язык любви: помощь

Сюда относятся все нематериальные жесты, объединённые понятием «помочь» — по дому, забить гвоздь в стену, поменять памперсы ребёнку, приготовить ужин и так далее. Человек, который говорит на указанном языке, обычно немногословен, но зато периодически «спасает» окружающих. На него можно положиться, и пусть такой партнёр редко обладает даром красноречия, однако молча и без слов возьмёт из женских рук сковороду и невозмутимо приготовит себе яичницу, если вы устали.

Что делать, если у вашего партнёра такой язык любви: спрашивайте у близкого человека, чем ему помочь и какие функции взять на себя на постоянной основе, например разложить вещи в шкафу, помыть посуду, заполнить квитанции. Это сделает его счастливее и напомнит о вашей любви.

Язык любви: прикосновения

Как правильно вести себя с партнёром, если ваши языки любви не совпадают. Фото © Freepik

Прикосновения избирают для себя языком любви люди, у которых в детстве не было недостатка в родительских объятиях и поцелуях. Будучи во взрослом возрасте, они продолжают испытывать приятные эмоции от прикосновений, включая поглаживания, объятия и даже лёгкие и незаметные касания к плечу или руке. Разумеется, что партнёр ожидает соответствующего поведения от любимого человека и очень расстраивается, если не получает желаемого.

Если у вашего партнёра такой язык любви, возьмите за правило, прощаясь с любимым человеком, обнимать его или целовать в щёку (или же делать это при встрече). Старайтесь чаще гладить и прикасаться, не отыскивая для нежности никакого повода. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог