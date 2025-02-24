«Специально портит всем настроение»: Россиянам рассказали, как перевоспитать ребёнка-абьюзера

Оказывается, если ребёнок тянет за хвост любимого питомца, это может быть вовсе не детская забава, а начальное становление маленького абьюзера. Психолог Олеся Жихарева рассказала, как распознать детский газлайтинг на ранних этапах и не дать милой крошке превратиться в монстра-манипулятора

«Некоторые психологи считают, что у нас в принципе понимание хорошего и плохого заложено практически с рождения. Это спорный вопрос, но, тем не менее… Чем отличается детский абьюз? Как правило, он возникает чаще всего в подростковом возрасте. Но и младшие дети прекрасно могут абьюзивить. Детский абьюз отличается открытостью и непредвзятостью. Например, если ребёнок на прогулках, общественно прогулках осознанно портит настроение, он на самом деле абьюзер», — объяснила эксперт Пятому каналу.

Ребёнок может проявлять насилие как к родителям и близким, так и к другим детям, осознанно оскорбляя и преследуя тех, кто чем-то отличается. Часто причиной такого поведения являются проблемы в семье, такие как конфликты между родителями, неадекватные методы воспитания или недостаток внимания. Кроме того, если родители чрезмерно идеализируют своего ребёнка, это может привести к его агрессивному поведению по отношению к окружающим.

Психолог рассказала, как распознать детский абьюз. Видео © Пятый канал

Как выявить агрессивное поведение у ребёнка? Эксперт подчеркнула, что ключевым моментом в этом процессе является внимательное наблюдение взрослых за поведением чада. С раннего возраста важно замечать проявления насилия и уметь отличать их от случайных действий, причиняющих боль. К сожалению, многие родители не воспринимают всерьёз, когда их малыш тянет кошку за хвост или пинает собаку, думая, что это просто детская игра. Однако на самом деле дети способны осознавать свои действия. Если подобное поведение не корректируется, это может привести к серьёзным последствиям.

Дети с агрессивными наклонностями могут начать контролировать своих родителей, отметила специалист. Например, они могут не позволять маме выйти из дома даже для простого похода на маникюр. В таких случаях перед выходом женщине приходится сталкиваться с истериками ребёнка, криками и угрозами. Малыш пытается заставить её отменить свои планы или наказывает её за «непослушание». При этом его не интересует, что маме нужно немного времени для себя.

Как отметила Жихарева, поскольку поведение детей тесно связано с их отношениями с родителями, лучше искать помощи у семейных психологов, а затем проходить как совместную, так и индивидуальную терапию. Что касается жертв абьюза, то есть дети, которые подвергаются преследованию и остракизму, им тоже не помешает помощь психолога. Специалист будет работать над самооценкой, над умением дать отпор, отстоять свои границы и интересы. Некоторым идут на пользу спортивные секции — они дают ощущение собственной силы и значимости.