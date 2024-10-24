«Мужчины стыдятся»: Россиян предупредили о женском абьюзе

Вопреки распространённым убеждениям, домашним тираном может быть не только мужчина, но и женщина. Однако подобные абьюзивные отношения зачастую остаются тайной, поэтому мы слышим больше негативных историй про представителей сильного пола.

Тем не менее, в практике психолога Михаила Орлова есть случаи, когда женщина абьюзила мужчину. В беседе с интернет-изданием Regions.ru эксперт подчеркнул, что представительницы прекрасного пола в порыве гнева способны нанести сильные увечья тяжёлым предметом.

«Это может быть сковородка, стул, железный ошейник — всё, что попадется под руку. При этом я ни разу не слышал, чтобы кто-то из мужчин освидетельствовал свои травмы, чтобы обратиться в полицию. Мужчины стыдятся, что их избила женщина», — отметил психолог.