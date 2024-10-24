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24 октября, 11:47

«Мужчины стыдятся»: Россиян предупредили о женском абьюзе

Психолог Орлов: Мужчины стыдятся и молчат о женском абьюзе

Вопреки распространённым убеждениям, домашним тираном может быть не только мужчина, но и женщина. Однако подобные абьюзивные отношения зачастую остаются тайной, поэтому мы слышим больше негативных историй про представителей сильного пола.

Тем не менее, в практике психолога Михаила Орлова есть случаи, когда женщина абьюзила мужчину. В беседе с интернет-изданием Regions.ru эксперт подчеркнул, что представительницы прекрасного пола в порыве гнева способны нанести сильные увечья тяжёлым предметом.

«Это может быть сковородка, стул, железный ошейник — всё, что попадется под руку. При этом я ни разу не слышал, чтобы кто-то из мужчин освидетельствовал свои травмы, чтобы обратиться в полицию. Мужчины стыдятся, что их избила женщина», — отметил психолог.

Бегите от этих мужчин: Абьюзер старается подавлять волю своей жертвы, заявила психолог
Бегите от этих мужчин: Абьюзер старается подавлять волю своей жертвы, заявила психолог

Ранее психолог раскрыл портрет жертвы абьюзеров. По словам эксперта, люди с низкой самооценкой наиболее подвержены домашней тирании.

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Борис Эльфанд
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