Стеснение и страх тела: Психолог назвала последствия для детей от деспотичной матери

Деспотичная мать — фигура, которая оказывает глубокое влияние на формирование личности ребёнка. Психолог Анна Кулешова в беседе с Life.ru рассказала, что контроль и подавление, характерные для авторитарного воспитания, могут деструктивно сказаться на сексуальной жизни детей.

Одной из самых частых проблем, возникающих у детей деспотичных матерей, является непринятие своего тела. Постоянная критика внешности может привести к стеснительности, избеганию интимности и неспособности получать удовольствие от близости. По словам специалиста, это затрудняет установление здоровых сексуальных отношений во взрослом возрасте.

Деспотичные матери часто подавляют проявление индивидуальности дочери, навязывая ей свои взгляды и убеждения. Это может привести к тому, что дочь будет бояться выражать свои сексуальные желания. Перфекционизм в стремлении угодить матери, находит отражение в страхе неудачи в сексуальной жизни. В будущем женщина может испытывать тревогу по поводу своей сексуальной «компетентности» и бояться разочаровать партнёра. Анна Кулешова Психолог

В случае с сыновьями, деспотичный контроль может подавлять их мужское начало и формировать зависимость от мнения матери. Это часто проявляется в двух крайностях: идеализация женщин, в которых сын ищет материнское отражение, или страх и недоверие к ним, связанное с опасением повторения контроля.

Деспотичные матери внушают своим сыновьям, что «мужчины не плачут» и не должны проявлять слабость. Это приводит к эмоциональной незрелости и трудностям в установлении глубоких связей с партнёрами. Если в детстве за мальчика всё решали, то во взрослой жизни это может перерасти в неспособность принимать решения и брать на себя ответственность, включая сексуальную сферу.

«Но давайте будем откровенны: несмотря на негативный опыт, человек может преодолеть его последствия и построить здоровую и полноценную сексуальную жизнь. Многое зависит от осознания проблемы и поиска путей её исцеления», — заключила Кулешова.