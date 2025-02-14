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14 февраля, 00:44

Новый взгляд на отношения: Зумеры ищут больше, чем просто случайный секс

Times: Поколение Z выбирает серьёзные отношения вместо мимолётных связей

Представители поколения Z склонны искать долгосрочные отношения, а не случайные связи, как это было у миллениалов. Так, согласно исследованию The Times, около 62% опрошенных зумеров совершенно не заинтересованы в сексе без обязательств.

«Жизненная философия молодых людей включает в себя идею о том, что развод возможен. И поскольку мы не считаем брак чем-то постоянным, мы более открыты к тому, чтобы попробовать», — объяснил изданию эксперт, представитель поколения Z Чарли Сойер.

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А ранее стало известно, что россиянки массово отказываются от секса в День святого Валентина из страха родить ребёнка под знаком зодиака Скорпион. Таких людей считают конфликтными, скрытными и сконцентрированными на негативе. Однако эксперты уверяют, что это миф.

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Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Тимур Хингеев
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