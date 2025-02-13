Россиянки отказываются от секса 14 февраля, чтобы не родить Скорпиона

Россиянки массово отказываются от близости в День Святого Валентина из страха родить ребёнка по знаком зодиака Скорпион. Об этом в беседе с Life.ru рассказала астролог Белла Винкс.

По её словам, у людей, рождённых с Солнцем в знаке Скорпиона скверная репутация — их считают конфликтными, скрытными и сконцентрированными на негативе. Однако наш эксперт уверяет: это миф.

«Скорпион, как и любой другой знак, не определяет характер или личные качества человека. Люди, родившиеся под знаком Скорпиона, могут обладать различными чертами личности, и их поведение зависит от множества факторов, включая воспитание, жизненный опыт и окружение. С точки зрения астрологии, смотреть нужно гораздо глубже, учитывать расположение каждой планеты в натальной карте, чтобы составить впечатление о личности конкретного человека», — объясняет астролог.

Life.ru просил у своих читателей, верят ли они в миф о «проблемных» Скорпионах, и ответы нас удивили. Оказалось, что больше половины нашей аудитории либо полностью доверяют астрологии, либо время от времени сверяют жизненные решения, опираясь на положение планет. А вот за Скорпионов вступились большинство опрошенных, особенно мамы девочек-Скорпиончиков.

















«Смею заверить: Скорпионы — прекрасный знак. Моя дочь была зачата 14 февраля, и это было лучшим решением», — рассказывает одна из наших читательниц.

Среди достоинств детей, рождённым под этим знаком, называют быстрый и пытливый ум, склонность к аналитике и числам, довольно спокойный темперамент и развитую интуицию.