«Сбивают настрой»: Сексолог назвала ошибки мужчин, которые раздражают женщин в постели

Сразу же уходить в душ после интима — это распространённая ошибка мужчин, которая может раздражать женщин. Об этом сообщила клинический психолог и сексолог Рената Бахтеева Пятому каналу. По её словам, это не единственный косяк, из-за которого можно испортить впечатление о самом хорошем сексе.

По её словам, ещё одной распространённой ошибкой является желание партнёров сразу после секса направиться к холодильнику. Кроме того, слишком продолжительная прелюдия не всегда настраивает на нужный лад. В некоторых случаях женщины просто стремятся быстро «разрядиться».

Сексолог назвала самые распространённые ошибки мужчин во время секса. Видео © 5-tv.ru

Сексолог отметила, что неспособность правильно надеть презерватив может вызывать раздражение у женщин. К примеру, бывает, что партнёр всё время держит презерватив в руках во время прелюдии или в самый неожиданный момент уходит в поисках «защиты», что также мешает разжечь страсть.

Ещё одна распространённая ошибка — задавать неуместные вопросы. Если мужчина после секса начинает спрашивать: «Ты кончила?»; «Ты испытала оргазм?»; «Как всё прошло?»; «Как я справился?» — это может создать ощущение, что вы находитесь на экзамене, и ваш ответ определяет, что будет дальше, отметила эксперт.

Психолог добавила, что женщинам не по душе неумелые ласки со стороны партнёров. Часто мужчины не уделяют внимания обучению в области секса, полагая, что у них уже есть все необходимые навыки. В результате многие из них не умеют правильно целоваться или удовлетворять своих партнёрш, что порой приводит к физическому дискомфорту.

«Неумение сосредотачиваться на процессе. Ответы на телефонные звонки, паузы для проверки сообщений, постоянные разговоры на отвлечённые темы в процессе секса, могут очень раздражать женщину. Они отвлекают, сбивают с настроя и заставляют партнёршу чувствовать себя лишней», — подчеркнула Рената Бахтеева.