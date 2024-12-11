Сексолог объяснила, почему пользователи Pornhub начали выбирать «скромный» контент
Сексолог Миллер: Тренд на скромность в порно вызван поиском чувства защищённости
Пользователи Pornhub начали выбирать «скромный» контент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ground Picture
Недавно Pornhub опубликовал итоги года, согласно которым, пользователи чаще всего искали материалы по запросу «демонстративная скромность». С чем связано такое предпочтение, в интервью для Life.ru объяснила сексолог и психолог Александра Миллер. Она заявила, что люди стали стремиться удовлетворять не только физические, но и психологические потребности.
«Скромный контент чаще всего предполагает развитие историй, которые вызывают чувственные эмоции. Скромность как новый тренд в порнографической индустрии отражает то, что пользователи стремятся к безопасности, эмоциональной связи и простоте. Этот переход может быть истолкован как желание уйти от удовлетворения лишь физической потребности и направиться к более глубоким, значимым формам связи», — объяснила психолог.
Кроме того, скромность позволяет найти защищённость в мире стресса и неопределённости. На фоне большого количества секс-контента в Сети, пристойность вызывает чувство ностальгии и ассоциации с чистотой. Она также позволяет исследовать сексуальность без жёсткой физической и эмоциональной нагрузки.
Миллер также отметила, что тренд на скромность снижает интерес к БДСМ, который акцентирует внимание на физической стороне отношений. Однако садомазохизм может помочь некоторым людям получить желаемую разрядку.
«Для многих мужчин, достигнувших вершин карьеры, ежедневная жизнь насыщена постоянными решениями, стрессом и ответственностью. Важно понимать, что на высоких должностях они часто испытывают давление, ожидая, что будут всегда на высоте. БДСМ, как форма сексуального выражения, предоставляет возможность освободиться от этого давления», — объяснила психолог.
Напомним, что по итогам 2024 года самым популярным жанром Pornhub стал хентай, просмотры анимационного контента выросли на целых 28%. Кроме того, выросли запросы по ключевым словам «жёны» и «рабочая интрижка». Самой популярной порноактрисой стала Анджела Уайт, россиянка Ева Эльфи упала в рейтинге на две строчки, по сравнению с итогами прошлого года. Сейчас она занимает пятое место.