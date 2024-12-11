Сексолог объяснила, почему пользователи Pornhub начали выбирать «скромный» контент

Недавно Pornhub опубликовал итоги года, согласно которым, пользователи чаще всего искали материалы по запросу «демонстративная скромность». С чем связано такое предпочтение, в интервью для Life.ru объяснила сексолог и психолог Александра Миллер. Она заявила, что люди стали стремиться удовлетворять не только физические, но и психологические потребности.

«Скромный контент чаще всего предполагает развитие историй, которые вызывают чувственные эмоции. Скромность как новый тренд в порнографической индустрии отражает то, что пользователи стремятся к безопасности, эмоциональной связи и простоте. Этот переход может быть истолкован как желание уйти от удовлетворения лишь физической потребности и направиться к более глубоким, значимым формам связи», — объяснила психолог.

Кроме того, скромность позволяет найти защищённость в мире стресса и неопределённости. На фоне большого количества секс-контента в Сети, пристойность вызывает чувство ностальгии и ассоциации с чистотой. Она также позволяет исследовать сексуальность без жёсткой физической и эмоциональной нагрузки.

Миллер также отметила, что тренд на скромность снижает интерес к БДСМ, который акцентирует внимание на физической стороне отношений. Однако садомазохизм может помочь некоторым людям получить желаемую разрядку.

«Для многих мужчин, достигнувших вершин карьеры, ежедневная жизнь насыщена постоянными решениями, стрессом и ответственностью. Важно понимать, что на высоких должностях они часто испытывают давление, ожидая, что будут всегда на высоте. БДСМ, как форма сексуального выражения, предоставляет возможность освободиться от этого давления», — объяснила психолог.