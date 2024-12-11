Спрос на анимацию: Pornhub подвёл итоги 2024 года

Сервис Pornhub опубликовал статистику 2024 года и раскрыл, как изменились предпочтения пользователей по всему миру. Самой популярной порноактрисой стала Анджела Уайт, за ней следуют Абелла Дейнджер и Вайолет Майерс. Россиянка Ева Эльфи заняла пятое место, уступив две позиции по сравнению с прошлым годом.

Анимация продолжает захватывать умы пользователей: «хентай» по-прежнему занимает лидирующую позицию в поисковых запросах. А ещё выросли запросы на анимационный контент выросли — аж на 28%. Люди ищут не только аниме-персонажей, но и реалистичную анимацию. Другие популярные термины включают «milf» и «pinay» (филиппинская девушка). Среднее время просмотра снизилось до 9 минут 40 секунд, при этом больше всего времени на сайте проводили мексиканцы. Меньше всех сайт посещают жители Польши.

Согласно статистике, 90,5% трафика поступает с мобильных устройств, из которых 65,2% приходится на Android и 34,7% на iOS. Среди десктопных операционных систем лидирует Windows, за ней следуют macOS и Linux. Chrome остаётся самым популярным мобильным браузером. Кроме того, люди стали на 78% чаще пользоваться «Яндекс Браузером».

В 2024 году произошёл сдвиг в культурной парадигме — это тоже отразилось на потреблении контента Pornhub. Возросло количество поисков по запросу «демонстративная скромность» — по мнению экспертов, это связано с интересом пользователей к более простому и аутентичному контенту.

Олимпийские игры в Париже и другие мировые события тоже оказали влияние на поисковые запросы. Увеличился интерес к «олимпийскому» и «французскому» контенту, что отразилось на росте трафика из Франции, занявшей второе место по посещаемости Pornhub.

Pornhub также отметил рост запросов по ключевым словам «жёны» и «рабочая интрижка», что свидетельствует о влиянии поп-культуры и изменениях в рабочей среде на предпочтения пользователей.