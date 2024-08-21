Масштабный сбой обрушил Pornhub, Twitch и Wikipedia

От пользователей в России продолжают поступать жалобы на работу ряда сервисов. Об этом свидетельствуют данные с сайта Downdetector.

Проблемы наблюдаются в приложениях Steam, Skype, Discord, WhatsApp, Twitch, YouTube, Ростелеком. Неполадки также обнаружены в Pornhub и в сервисах ряда банков. Нарушена оказалась работа серверов Dota 2 и игровой онлайн-платформы Roblox.