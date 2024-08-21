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21 августа, 12:20

Масштабный сбой обрушил Pornhub, Twitch и Wikipedia

Пользователи в России жалуются на сбой в Pornhub, Twitch, Discord и Wikipedia

От пользователей в России продолжают поступать жалобы на работу ряда сервисов. Об этом свидетельствуют данные с сайта Downdetector.

Проблемы наблюдаются в приложениях Steam, Skype, Discord, WhatsApp, Twitch, YouTube, Ростелеком. Неполадки также обнаружены в Pornhub и в сервисах ряда банков. Нарушена оказалась работа серверов Dota 2 и игровой онлайн-платформы Roblox.

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Ранее произошёл сбой в работе мессенджера Telegram. У многих пользователей приложения перестали прогружаться чаты, а интерфейс выдаёт бесконечную загрузку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / carballo

Владимир Озеров
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