Масштабный сбой обрушил Pornhub, Twitch и Wikipedia
Пользователи в России жалуются на сбой в Pornhub, Twitch, Discord и Wikipedia
От пользователей в России продолжают поступать жалобы на работу ряда сервисов. Об этом свидетельствуют данные с сайта Downdetector.
Проблемы наблюдаются в приложениях Steam, Skype, Discord, WhatsApp, Twitch, YouTube, Ростелеком. Неполадки также обнаружены в Pornhub и в сервисах ряда банков. Нарушена оказалась работа серверов Dota 2 и игровой онлайн-платформы Roblox.
Ранее произошёл сбой в работе мессенджера Telegram. У многих пользователей приложения перестали прогружаться чаты, а интерфейс выдаёт бесконечную загрузку.
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