PornHub уволила единственного работника-россиянина

Он признался, что не удивился новости, так как с февраля ожидал подобного решения от главного офиса. Маркетингом для портала он занимался на протяжении шести лет, хотя официально не числился в штате. По словам Колодина, ранее в Сети распространилась информация, что PornHub одним из первых приостановил работу в РФ и разместил слова поддержки Украине, но это были фейки. Однако россиянину стали поступать угрозы с незнакомых номеров.