PornHub уволила единственного работника-россиянина
Руководство американской компании PornHub уволило единственного российского сотрудника Дмитрия Колодина, продвигавшего сайт в России. Об этом рассказал сам работник в "Телеграме".
Он признался, что не удивился новости, так как с февраля ожидал подобного решения от главного офиса. Маркетингом для портала он занимался на протяжении шести лет, хотя официально не числился в штате. По словам Колодина, ранее в Сети распространилась информация, что PornHub одним из первых приостановил работу в РФ и разместил слова поддержки Украине, но это были фейки. Однако россиянину стали поступать угрозы с незнакомых номеров.
Ранее Лайф писал, что криворожский "Кривбасс" уволил тренера юношеской команды Виталия Виценца и его помощника Станислава Дьяченко, обвинив их в отсутствии чёткой проукраинской позиции.
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