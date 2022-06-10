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Опубликовано 10 июня 2022, 14:13

PornHub уволила единственного работника-россиянина

Руководство американской компании PornHub уволило единственного российского сотрудника Дмитрия Колодина, продвигавшего сайт в России. Об этом рассказал сам работник в "Телеграме".

Он признался, что не удивился новости, так как с февраля ожидал подобного решения от главного офиса. Маркетингом для портала он занимался на протяжении шести лет, хотя официально не числился в штате. По словам Колодина, ранее в Сети распространилась информация, что PornHub одним из первых приостановил работу в РФ и разместил слова поддержки Украине, но это были фейки. Однако россиянину стали поступать угрозы с незнакомых номеров.

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Ранее Лайф писал, что криворожский "Кривбасс" уволил тренера юношеской команды Виталия Виценца и его помощника Станислава Дьяченко, обвинив их в отсутствии чёткой проукраинской позиции.

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Татьяна Миссуми
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